Sojusznicy muszą zapewnić Ukrainie większą pomoc na okres zimowy niż ta, którą już zapowiedzieli. Wielka Brytania jest gotowa omówić z Kijowem dodatkowe środki wsparcia, które pomogą krajowi przetrwać tę zimę.

„Dlatego jestem tu dzisiaj, aby omówić z wami nie to, co już zrobiliśmy, bo to już zostało zrobione. Chodzi o to, co musimy zrobić dalej. Musimy zrobić więcej niż ogłoszono, aby wesprzeć was tej zimy” – powiedział sekretarz stanu ds. obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting.

Szef brytyjskiego resortu obrony pozytywnie ocenił posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, na którym przemawiał Zełenski. Według niego sojusznicy już robią więcej dla Ukrainy, jednak podsumowując spotkanie, wezwał ich do podjęcia dalszych działań.

„Wiemy, że pakiet w wysokości 10 miliardów funtów szterlingów, ogłoszony przez naszego kanclerza Johna Gileya, naszego ministra finansów, pomoże w dalszych działaniach również w 2027 roku. Ale jestem tu, aby upewnić się, że dajemy przykład, aby omówić, co jeszcze możemy zrobić, by pomóc Ukrainie przetrwać tę zimę, aby przekazać te prośby naszemu premierowi i zapewnić was, że Andy Burnham, Wielka Brytania was nie zawiedzie” – oświadczył Streeting.

Według niego tej zimy Putin próbuje nie tylko zburzyć mosty, ale także złamać ducha narodu ukraińskiego. Streeting podkreślił wytrwałość i męstwo Ukraińców oraz zapewnił, że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

O tym poinformował sekretarz stanu ds. obrony Wielkiej Brytanii Wes Streating 21 listopada podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.

Przypomnijmy, że UE przeznaczyła Ukrainie kolejne 1 mld euro na pomoc wojskową.

Ukraińcy mogą otrzymać prawie 1000 hrywien pomocy w ramach programu Dія.

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