11月23日12:00，临时调查委员会将传唤国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察局（SAP）的负责人，以及侦探鲁斯兰·马哈梅德拉苏洛夫、安全局（SBU）前局长瓦西里·马柳克和前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科出席会议。

据委员会主席奥列克西·贡恰连科透露，该决定是在乌克兰安全局少将谢尔盖·杜卡发表讲话后做出的。杜卡于11月18日声称，“迦太基-2”案是国家反腐败局和特别反腐败检察署的报复行为。

临时调查委员会希望听取受邀官员的陈述，并就杜卡发表声明后引发的问题获得解答。

此外，在特别调查委员会会议期间，杜卡将军表示，乌克兰安全局与国家反腐败局之间并不存在对立。据他称，国家反腐败局正在对国家政治领导层施加压力。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了会议并回答了部分问题。特别是在会议期间，杜卡表示自己看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

此前，在NABU“迦太基”案中被曝光的涉案人员 叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾接受博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内呼叫中心的总数，以及此类业务需要保护伞的必要性。

此外，布尔金还介绍了乌克兰呼叫中心按诈骗类型进行的分类。据他所述，呼叫中心根据业务性质可分为5至6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，也就是专门欺骗老爷爷老奶奶的那种；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于欺诈，但此类中心专门招揽那些想快速致富的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及投资返利类呼叫中心。

此外，“墨西哥人”确认了录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出了解释。“德尼·比古斯本人并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们没有采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中所说的话，都无关紧要，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

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