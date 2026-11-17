基辅市议会前议员德尼·科马尔尼茨基及另外八名涉案人员将因首都土地欺诈案在最高反腐败法院出庭受审。下次预审会议定于2026年11月20日举行。

最高反腐败法院于10月30日作出由合议庭审理该案的决定。此前，一名被告的辩护律师以指控罪行性质严重为由，提交了相关申请。

科马尔尼茨基本人——被调查方视为犯罪组织的策划者——未出席此次听证会。他目前身处维也纳，系于2025年2月在“清洁城市”行动期间前往该地。

2026年10月6日，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对9名嫌疑人提起了公诉。 由于科马尔尼茨基、奥莱娜·博戈斯拉夫斯卡未出庭，且其中一名涉案人员的辩护律师缺席，10月15日的预审会议未能完成。检察官就针对身处国外人员的特别司法程序提出了议题。

据调查方称，由科马尔尼茨基领导的团伙利用“厕所骗局”——在有发展潜力的地块上登记虚假或微不足道的建筑物，以此在无需竞标的情况下获取土地，表面上是为了维护这些建筑物。

在2023至2024年间，涉案人员计划侵占价值超过7000万格里夫纳的公有土地。据调查显示，其中价值1160万格里夫纳的部分地块，涉案人员已成功将其从公有财产中转移出去。

被告包括：

德尼·科马尔尼茨基——犯罪组织的策划者；

彼得·奥列尼奇和亚历山大·斯帕西布科——基辅市国家行政管理局前副主任；

米哈伊洛·特伦季耶夫——基辅市议会土地委员会主席；

奥莱娜·马尔琴科——议员、委员会成员；

奥列克西·穆什塔、罗曼·布柳明、阿丽莎·索博尔、奥莱娜·博戈斯拉夫斯卡。

其中三名涉案人员——维塔利·比洛乌斯、尤里·列昂诺夫和娜塔莉亚·列别杰娃——已签署认罪协议。

科马尔尼茨基于2025年2月10日被通缉。2025年10月，乌克兰国家反腐败局（NABU）在奥地利同事的协助下，于维也纳对其进行了搜查和讯问。

尽管案件已移交法院审理，但部分涉案人员仍在基辅土地管理部门保留了职务。

据《经济真相》报道，即使身在维也纳，科马尔尼茨基仍通过某些议员和官员继续影响土地决策。该媒体的消息来源称，他希望特伦季耶夫能继续担任委员会主席一职。 自2025年冬季以来，基辅市议会土地委员会实际上已停止运作——因此，价值约50亿格里夫纳、可为预算带来潜在收入的项目陷入停滞。

消息来源：CPD

此前，科马尔尼茨基案的庭审因被告未出庭而延期。

我们曾报道，基辅市长维塔利·克利奇科， 曾表示，在针对首都土地领域舞弊行为的调查中——该案涉及前基辅市议会议员德尼·科马尔尼茨基（他以“基辅监事”著称）——基辅市国家行政管理局已解雇了一批官员。

此外，需要提醒的是，基辅市议会前议员丹尼斯·科马尔尼茨基曾利用一辆伪装成运送阵亡乌克兰军人遗体的车辆出境。

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