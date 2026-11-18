2026年11月19日星期四，乌克兰预计将出现多云间晴的天气。 夜间全国范围内将有降雨，白天左岸地区和喀尔巴阡地区仍将有降水。据乌克兰新闻社报道，乌克兰水文气象中心在Facebook上发布了这一消息。

据气象学家预测，伴随不同强度降水的天气状况将由向东移动的大气锋面所引发。 东部和东南部地区白天局部将出现大雨，而其余地区白天预计不会有显著降水。 风向以西风为主，风速7–12米/秒，但西部地区局部地区阵风可能达到15–20米/秒。

夜间气温为2–8°，白天气温将升至8–13°。 南部地区将最为温暖，夜间预计为7–12°，白天气温将升至11–16°。 喀尔巴阡山地区夜间预计有中雨夹湿雪，气温约0°；白天则有小雨，气温2–7°。

11月19日，基辅及基辅州夜间将有中雨，白天无降水。 风向西，风速7–12米/秒。首都夜间气温为5–7°，白天为10–12°；该州夜间气温为2–7°，白天为8–13°。

来源：乌克兰水文气象中心。

预计11月乌克兰将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。

在印度东海岸，气旋阿纳布过境后，至少有6人丧生，该气旋带来了强降雨和阵风。安得拉邦的多个地区也出现了供电中断的情况。

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