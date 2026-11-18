В четверг, 19 ноября 2026 года, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди пройдут по всей территории страны, а днем осадки сохранятся на Левобережье и в Закарпатье. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает Укринформ.

По прогнозу синоптиков, погодные условия с осадками различной интенсивности будут обусловлены атмосферными фронтами, перемещающимися в восточном направлении. На востоке и юго-востоке днем местами пройдут значительные дожди, тогда как на остальной территории в дневные часы существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с, однако в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2–8° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 8–13°. Теплее всего будет в южных регионах, где ночью ожидается 7–12°, а днем воздух прогреется до 11–16° тепла. В Карпатах ночью прогнозируют умеренный дождь с мокрым снегом и температуру около 0°, днем — небольшой дождь и 2–7° тепла.

В Киеве и Киевской области 19 ноября ночью пройдет умеренный дождь, днем будет без осадков. Ветер западный, 7–12 м/с. В столице температура ночью составит 5–7° тепла, днем — 10–12° тепла; по области ночью 2–7°, днем 8–13° выше нуля.

Источник: Украинский гидрометцентр.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы.

На восточном побережье Индии по меньшей мере шесть человек погибли после прохождения циклона Арнаб, который принес сильные ливни и порывистый ветер. В ряде районов штата Андхра-Прадеш также сохранялись перебои с электроснабжением.

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