Бывший первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов обратился в Национальное антикоррупционное бюро после обнародования новых записей разговоров, в которых фигурируют возможные договоренности по делу в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

По словам Орлова, среди обстоятельств этой истории есть встречи, в ходе которых обсуждались определенные договоренности. Он подчеркнул, что объяснения о том, что эти договоренности не дали результата, не должны становиться основанием для прекращения проверки.

Отдельно бывший чиновник упомянул сумму в 10 тысяч долларов, которая, по его утверждению, фигурирует в деле. Он задал НАБУ ряд вопросов: проверено ли происхождение обнародованных записей, установлено ли, о каких именно средствах шла речь, а также выяснены ли все обстоятельства и роль участников разговоров.

«У меня простой вопрос к НАБУ. Проверено ли происхождение этих записей? Установлено ли, о каких именно деньгах шла речь? Проверены ли все обстоятельства и роль участников разговоров?» — отметил Орлов.

Также Владимир Орлов напомнил о собственном уголовном преследовании со стороны НАБУ и САП. По его словам, суд первой инстанции оправдал его, однако антикоррупционные органы продолжают поддерживать обвинение.

Орлов утверждает, что в материалах негласных следственных (розыскных) действий не было зафиксировано его просьбы предоставить неправомерную выгоду, а задержания во время получения взятки не происходило.

«Но это не помешало НАБУ и САП довести дело до суда и уже более двух лет поддерживать обвинение», — заявил бывший чиновник.

По его мнению, антикоррупционные органы должны одинаково тщательно проверять все обстоятельства независимо от того, кого касается дело.

«У нас закон один для всех? Или для окружения руководителей антикоррупционных органов существуют отдельные правила?» — подытожил Владимир Орлов.

Источник: Владимир Орлов.

В среду, 18 ноября, по инициативе народного депутата Алексея Гончаренко в Киевсовете началось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по вопросам нарушения законодательства в сфере обороны и коррупционных правонарушений. На него был приглашен генерал СБУ Сергей Дука.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с Форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гадалкам. Колл-центры по торговле бадами, колл-центры по пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

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