Европейская комиссия предлагает предоставить Украине 45 млрд евро в 2027 году в рамках нового механизма финансовой поддержки. Из этой суммы 25 млрд евро планируется направить на военные нужды, а ещё 20 млрд — на поддержку украинского бюджета. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложенный кредит поможет частично покрыть ожидаемый финансовый дефицит Украины в следующем году.

Еврокомиссия предлагает создать Инструмент скоординированной поддержки Украины, который предусматривает предоставление 45 млрд евро в 2027 году. По словам фон дер Ляйен, финансовые потребности Украины на 2026 год уже обеспечены. Однако в следующем году страна может столкнуться с дефицитом финансирования в 70 млрд евро. Новый механизм ЕС должен помочь покрыть значительную часть этой суммы. «Сегодня мы предлагаем инструмент, который обеспечит Украине 45 миллиардов евро в 2027 году. Мы считаем, что это лучший способ обеспечить Украине сильную позицию за столом переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Предлагаемый кредит покроет примерно две трети прогнозируемого финансового дефицита Украины. Остальные средства, по словам председателя Еврокомиссии, должны предоставить другие международные партнеры.

На что планируется направить средства

Из 45 млрд евро помощи 20 млрд предусмотрены на бюджетную поддержку Украины. Эти деньги должны помочь государству обеспечивать работу учреждений, больниц, школ и других важных служб. Еще 25 млрд евро планируют направить на военные нужды, в частности на поддержку обороноспособности Украины.

Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис уточнил, что бюджетная помощь будет распределена между двумя механизмами. По 10 млрд евро предусмотрено на макрофинансовую помощь и программу Ukraine Facility.

Для финансирования займа Еврокомиссия планирует привлекать средства на финансовых рынках. Гарантией для этого станет резерв финансовых возможностей бюджета Европейского Союза. Домбровскис отметил, что такой подход уже использовался для финансирования предыдущих займов ЕС.

Украина вернет деньги после компенсации убытков Россией

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна будет вернуть заем только после того, как Россия компенсирует ущерб, нанесенный войной.

В то же время финансирование должно не только помочь Украине покрыть бюджетные потребности и укрепить оборону. По словам председателя Еврокомиссии, оно также будет способствовать продолжению реформ и углублению сотрудничества между украинской и европейской оборонными промышленностями.

Еврокомиссия рассчитывает на поддержку всех 27 стран ЕС

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что предложенный механизм поддержат все 27 государств-членов Европейского Союза. В то же время между странами существуют разногласия относительно того, на какие именно нужды должно направляться финансирование.

Некоторые государства не готовы выделять средства на военную поддержку Украины, но согласны финансировать гражданские нужды. Предложенный механизм позволяет учесть эти позиции, поскольку предусматривает отдельные статьи для военной и бюджетной помощи. «Все 27 государств-членов четко заявляют, что хотят поддерживать Украину. Разногласия между нами заключаются в том, что некоторые государства-члены заявляют, что хотят направлять средства на гражданскую поддержку», — отметила президент Еврокомиссии.

Она также поддержала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца связать финансирование Украины с долгосрочным бюджетом Европейского Союза. Фон дер Ляйен пояснила, что многолетняя финансовая рамка ЕС (МФР) позволит обеспечить совместное финансирование и ответственность государств-членов. «Я абсолютно уверена, что мы договоримся все 27, потому что все государства-члены прямо заявляют о своей поддержке Украины», — добавила она.

Председатель Еврокомиссии планирует обсудить предложенный механизм с партнерами по «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. Кроме того, инициативу должны представить на следующем заседании Европейского совета, которое запланировано через две недели. О новой инициативе сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы, до 1,6 млн патронов калибра 20 мм, оптико-электронные системы для противовоздушной обороны, зимнее снаряжение и сухие пайки. О новой поддержке объявил министр национальной обороны Канады Дэвид Дж. МакГинти во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Руководство республиканцев в Палате представителей пытается использовать вопрос поддержки Киева в качестве рычага давления на демократов. Под угрозой оказались передача разведданных, другая военная помощь Украине и введение новых санкций против России.

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