Європейська комісія пропонує надати Україні 45 млрд євро у 2027 році в межах нового механізму фінансової підтримки. Із цієї суми 25 млрд євро планують спрямувати на військові потреби, а ще 20 млрд — на підтримку українського бюджету. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, запропонована позика допоможе частково покрити очікуваний фінансовий дефіцит України наступного року.

Єврокомісія пропонує створити Інструмент скоординованої підтримки України, який передбачає надання 45 млрд євро у 2027 році. За словами фон дер Ляєн, фінансові потреби України на 2026 рік уже забезпечені. Однак наступного року країна може зіткнутися з дефіцитом фінансування у 70 млрд євро. Новий механізм ЄС має допомогти покрити значну частину цієї суми. «Сьогодні ми пропонуємо інструмент, який забезпечить Україні 45 мільярдів євро у 2027 році. Ми вважаємо, що це найкращий спосіб забезпечити Україні сильну позицію за столом переговорів», — заявила фон дер Ляєн.

Запропонована позика покриє приблизно дві третини прогнозованого фінансового дефіциту України. Решту коштів, за словами президентки Єврокомісії, мають надати інші міжнародні партнери.

На що планують спрямувати кошти

Із 45 млрд євро допомоги 20 млрд передбачені на бюджетну підтримку України. Ці гроші мають допомогти державі забезпечувати роботу установ, лікарень, шкіл та інших важливих служб. Ще 25 млрд євро планують спрямувати на військові потреби, зокрема на підтримку обороноздатності України.

Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс уточнив, що бюджетну допомогу розподілять між двома механізмами. По 10 млрд євро передбачено на макрофінансову допомогу та програму Ukraine Facility.

Для фінансування позики Єврокомісія планує залучати кошти на фінансових ринках. Гарантією для цього стане резерв фінансових можливостей бюджету Європейського Союзу. Домбровскіс зазначив, що такий підхід уже використовували для фінансування попередніх позик ЄС.

Україна поверне гроші після компенсації збитків Росією

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна повинна буде повернути позику лише після того, як Росія компенсує збитки, завдані війною.

Водночас фінансування має не лише допомогти Україні покрити бюджетні потреби та посилити оборону. За словами президентки Єврокомісії, воно також сприятиме продовженню реформ і поглибленню співпраці між українською та європейською оборонними промисловостями.

Єврокомісія розраховує на підтримку всіх 27 країн ЄС

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що запропонований механізм підтримають усі 27 держав-членів Європейського Союзу. Водночас між країнами є розбіжності щодо того, на які саме потреби має спрямовуватися фінансування.

Деякі держави не готові виділяти кошти на військову підтримку України, але погоджуються фінансувати цивільні потреби. Запропонований механізм дозволяє врахувати ці позиції, оскільки передбачає окремі частини для військової та бюджетної допомоги. «Усі 27 держав-членів чітко заявляють, що хочуть підтримувати Україну. Розбіжність між нами полягає в тому, що деякі держави-члени кажуть, що хочуть спрямовувати кошти на цивільну підтримку», — зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також підтримала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов'язати фінансування України з довгостроковим бюджетом Європейського Союзу. Фон дер Ляєн пояснила, що багаторічна фінансова рамка ЄС (MFF) дозволить забезпечити спільне фінансування та відповідальність держав-членів. «Я дуже впевнена, що ми домовимося всі 27, тому що всі держави-члени прямо заявляють про свою підтримку України», — додала вона.

Президентка Єврокомісії планує обговорити запропонований механізм із партнерами по «коаліції охочих» у Берліні 19 листопада. Крім того, ініціативу мають представити на наступному засіданні Європейської ради, яке заплановане через два тижні. Про нову ініціативу повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм, оптико-електронні системи для протиповітряної оборони, зимове спорядження та сухпайки. Про нову підтримку оголосив міністр національної оборони Канади Девід Дж. МакГінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Керівництво республіканців у Палаті представників намагається використати питання підтримки Києва як важіль тиску на демократів. Під загрозою опинилися передача розвідданих, інша військова допомога Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.

Читай нас у