Работникам, обеспечивающим жизнедеятельность прифронтовых территорий, предлагают предоставить специальный статус с дополнительными социальными и финансовыми гарантиями. В частности, год работы в зоне активных боевых действий будет засчитываться как два года страхового стажа, а на территориях возможных боевых действий — как полтора года.

Об этом рассказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов, который является инициатором законопроекта.

«Мы хотим, чтобы государство должным образом оценило труд людей, которые ежедневно обеспечивают жизнь прифронтовых общин под постоянной угрозой обстрелов. Эти риски должны учитываться в оплате труда, социальных гарантиях, медицинском обеспечении и будущем пенсионном стаже. По нашей инициативе совместно с народными депутатами из межфракционного объединения «Прифронтовые территории» подготовлен законопроект, который предусматривает введение специального статуса «участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий», — отметил мэр.

По словам Терехова, претендовать на статус «участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий» смогут люди, которые фактически работали на территориях активных боевых действий не менее шести месяцев, а на территориях возможных боевых действий — не менее года. При этом предлагается учитывать подтвержденные периоды работы, начиная с 24 февраля 2022 года. Статус будет бессрочным и сохраняться за человеком даже в случае смены работы или места жительства.

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин пояснил, что специальный статус будет предусматривать дополнительные трудовые и финансовые гарантии. В частности, предлагается ввести повышенную оплату труда за работу на опасных территориях, а также семь дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно.

«Речь также идет о льготном зачете страхового стажа. Один год работы на территории активных боевых действий — как два года, а на территории возможных боевых действий — как полтора. Это важно для будущего пенсионного обеспечения людей, которые годами работают в условиях постоянной опасности. Также мы предусматриваем освобождение от налога на доходы физических лиц за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий. А для людей, которые одновременно проживают и работают на таких территориях, — скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм», — добавил Терехов.

Как уточнил Терехов, также предусмотрены дополнительные медицинские осмотры, психологическая помощь, реабилитация и денежные компенсации в случае ранения или потери трудоспособности. Отдельные гарантии планируется ввести для семей работников, пострадавших или погибших в результате российской агрессии. В то же время все эти предложения еще должны получить поддержку Верховной Рады.

Мэр подчеркнул, что специальный статус предлагается распространить не только на работников бюджетной сферы, но и на энергетиков, водителей общественного транспорта, работников связи, аптек, магазинов и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых общин. Определяющими критериями должны быть фактически выполняемая работа и условия, в которых работает человек.

«В то же время каждая профессия имеет свою специфику, которую необходимо учитывать. Поэтому наряду с общими социальными гарантиями нужны и решения, которые будут учитывать особенности работы каждой отрасли. Окончательный перечень профессий, представители которых смогут получить новый статус, должен определить Кабинет министров после принятия закона. Но этот перечень должен быть максимально справедливым и учитывать реальные условия работы людей. Нельзя допустить, чтобы кто-то остался без надлежащей защиты только потому, что его профессию не включили в соответствующий документ», — подытожил Терехов.

Источник: «Главком»

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