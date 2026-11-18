В среду, 18 ноября, по инициативе народного депутата Алексея Гончаренко в Киевском городском совете началось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по вопросам нарушения законодательства в сфере обороны и коррупционных правонарушений. На него был приглашен генерал СБУ Сергей Дука. Об этом сообщает корреспондент UA.News с места событий.

В ходе заседания генерал Дука заявил, что считает достоверными материалы, обнародованные бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко в отношении Семена Кривоноса. По словам Дуки, именно его подразделение выявило обстоятельства вероятного фиктивного усыновления ребенка, которое, по версии следствия, помогло Кривоносу избежать уголовной ответственности.

«Все материалы были в деле. Я могу с уверенностью заявить, что все, что там изложил бывший генеральный прокурор, — это чистая правда», — сказал Дука.

Он пояснил, что речь идет о деле о предполагаемом подкупе студентов, в котором фигурировал Кривонос. По версии, изложенной генералом, чтобы избежать уголовной ответственности, тот якобы использовал документы об отцовстве в отношении ребенка, который не был его биологическим ребенком. Это позволило добиться освобождения от ответственности по амнистии.

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Дука также заявил, что именно его подразделение выявило эти обстоятельства. По его оценке, это произошло весной или летом 2025 года.

Во время заседания генерал Дука заявил, что не заставлял сотрудников Службы безопасности собирать средства для его освобождения под залог. В то же время он подверг сомнению действия антикоррупционных органов, которые, по его словам, обнародовали списки сотрудников СБУ, после чего им начали звонить журналисты.

Добавим, что во время заседания Временной следственной комиссии генерал Дука заявил, что между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро нет противостояния. По его словам, НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с Форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гаданиям. Колл-центры по торговле биологически активными добавками, колл-центры по финансовым пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Напомним, журналиста Бигуса планировали облить кислотой из-за расследования о наркошопах U420. В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркомагазинах U420.

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