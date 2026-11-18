W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TKS) w sprawie naruszeń przepisów w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę. Informuje o tym korespondent UA.News z miejsca wydarzenia.

Podczas posiedzenia generał Duka oświadczył, że uważa za prawdziwe materiały ujawnione przez byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka dotyczące Semiona Krywonos. Według Duki to właśnie jego jednostka ujawniła okoliczności prawdopodobnej fikcyjnej adopcji dziecka, która – według wersji śledztwa – pomogła Krywonosowi uniknąć odpowiedzialności karnej.

„Wszystkie materiały zostały przekazane. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że wszystko, co przedstawił tam były prokurator generalny, jest czystą prawdą” – powiedział Duka.

Wyjaśnił, że chodzi o postępowanie w sprawie domniemanego przekupstwa studentów, w którym figurował Krywonos. Zgodnie z wersją przedstawioną przez generała, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, rzekomo wykorzystał on dokumenty dotyczące ojcostwa dziecka, które nie było jego biologicznym dzieckiem. Pozwoliło to uzyskać zwolnienie z odpowiedzialności na mocy amnestii.

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Duka oświadczył również, że to właśnie jego jednostka ujawniła te okoliczności. Według jego oceny miało to miejsce wiosną lub latem 2025 roku.

Podczas posiedzenia generał Duka oświadczył, że nie zmuszał pracowników Służby Bezpieczeństwa do zbierania środków na jego zwolnienie za kaucją. Jednocześnie poddał w wątpliwość działania organów antykorupcyjnych, które – jak twierdzi – upubliczniły listy pracowników SBU, po czym zaczęli do nich dzwonić dziennikarze.

Dodajmy, że podczas posiedzenia Tymczasowej Komisji Śledczej generał Duka oświadczył, iż między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy a Narodowym Biurem Antykorupcyjnym nie ma konfliktu. Według niego NABU wywiera presję na polityczne kierownictwo państwa.

Przypomnijmy, że generał Serhij Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina” mającej na celu rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony takiej działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale tutaj poszukuje się awanturników, którzy chcą szybko zarobić. Są to call center zajmujące się wróżbiarstwem. Call center zajmujące się handlem suplementami diety, call center zajmujące się piramidami finansowymi oraz call center zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził swój głos na nagraniach i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej pod jego adresem. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

Przypomnijmy, że planowano oblać dziennikarza Bigusa kwasem w związku z dochodzeniem dotyczącym sklepów z narkotykami U420. W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

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