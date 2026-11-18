建议为保障前线地区正常运转的工作人员授予特殊身份，并提供额外的社会和经济保障。 具体而言，在活跃交战区工作一年将折算为两年保险年限，而在可能发生交战的地区工作一年将折算为一年半。

前线城市与社区协会主席、哈尔科夫市长伊戈尔·特列霍夫作为该法案的发起人，透露了这一消息。

“我们希望国家能够恰如其分地认可那些在持续遭受炮击威胁下，日复一日保障前线社区正常运转的人们所付出的劳动。这些风险应当体现在薪酬、社会保障、医疗保障以及未来的养老保险年限中。 ‘在我们的倡议下，我们与跨党派联盟‘前线地区’的议员们共同起草了一项法案，该法案规定设立‘作战行动地区生活保障参与者’的特殊身份，’市长指出。

据特列霍夫介绍，实际在活跃交战区工作至少六个月，或在可能发生交战的地区工作至少一年的人员，将有资格申请“交战区生活保障参与者”身份。 同时，建议将2022年2月24日以来的经确认的工作期间纳入计算范围。该身份将无期限有效，即使当事人更换工作或居住地，该身份仍将予以保留。

前线城市与社区协会主席解释称，该特殊身份将提供额外的劳动和财务保障。具体而言，建议对在危险地区工作的人员实行加薪，并每年额外提供七天的带薪休假。

“此外，还涉及保险年限的优惠计算。在活跃交战区工作一年相当于两年，在可能发生交战的地区工作一年相当于一年半。这对长期在持续危险环境中工作的人员未来的养老保障至关重要。 此外，我们还计划对经确认在活跃作战区工作的期间免征个人所得税。 对于同时在这些地区居住和工作的人员，将在规定标准范围内享受50%的住房和公用事业费用减免，”特列霍夫补充道。

特列霍夫进一步说明，法案还规定了额外体检、心理援助、康复服务，以及在受伤或丧失劳动能力时的现金补偿。 计划为因俄罗斯侵略而受伤或遇难的工作人员家属提供专项保障。不过，所有这些提案仍需获得最高拉达的支持。

市长强调，拟将特殊地位的适用范围不仅扩大至公共部门员工，还包括能源行业从业人员、公共交通司机、通信行业从业人员、药房及商店员工，以及其他保障前线社区正常运转的专业人员。 决定性标准应为实际从事的工作内容及工作环境。

“同时，每个职业都有其特殊性，这一点需要加以考虑。因此，除了普遍的社会保障外，还需要制定能够考虑到各行业工作特点的解决方案。 在法律通过后，内阁将确定最终可获得新身份的职业清单。但该清单必须尽可能公平，并充分考虑人们实际的工作条件。 绝不能允许有人仅仅因为其职业未被列入相关文件，就无法获得应有的保护，”特列霍夫总结道。

来源：《格拉夫科姆》

此前，特列霍夫曾解释过，为何哈尔科夫在战争期间仍继续投入资金用于公园和花坛建设。

需要提醒的是，从2027年1月1日起，哈尔科夫居民将支付更高的供水和排污费用。市议会执行委员会已批准新的收费标准：每立方米水费为57.50格里夫纳，排污费为27.99格里夫纳。 两项服务合计每立方米费用将从目前的69.24格里夫纳上涨至85.49格里夫纳。

此外，近期由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。同时，由于电网电压不稳定，地铁列车运行可能出现延误。

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