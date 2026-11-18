Pracownikom, którzy zapewniają funkcjonowanie obszarów przyfrontowych, proponuje się przyznanie specjalnego statusu wraz z dodatkowymi gwarancjami socjalnymi i finansowymi. W szczególności rok pracy w strefie aktywnych działań wojennych będzie zaliczany jako dwa lata stażu ubezpieczeniowego, a na terytoriach, gdzie mogą mieć miejsce działania wojenne – jako półtora roku.

Poinformował o tym przewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Przyfrontowych, burmistrz Charkowa Ihor Terechow, który jest inicjatorem projektu ustawy.

„Chcemy, aby państwo odpowiednio doceniło pracę ludzi, którzy każdego dnia zapewniają funkcjonowanie społeczności przyfrontowych w obliczu ciągłego zagrożenia ostrzałem. Ryzyko to powinno być uwzględnione w wynagrodzeniach, gwarancjach socjalnych, opiece medycznej oraz przyszłym stażu emerytalnym. Z naszej inicjatywy, wspólnie z posłami z międzyfrakcyjnego ugrupowania „Terytoria przyfrontowe”, przygotowano projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie specjalnego statusu „osoby zapewniającej funkcjonowanie na terytoriach działań wojennych” – zaznaczył burmistrz.

Według Terechowa o status „osoby zapewniającej funkcjonowanie na terytoriach działań wojennych” będą mogły ubiegać się osoby, które faktycznie pracowały na terytoriach aktywnych działań wojennych przez co najmniej sześć miesięcy, a na terytoriach potencjalnych działań wojennych – przez co najmniej rok. Proponuje się przy tym uwzględnienie potwierdzonych okresów pracy począwszy od 24 lutego 2022 roku. Status ten będzie bezterminowy i pozostanie przy danej osobie nawet w przypadku zmiany pracy lub miejsca zamieszkania.

Przewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Przyfrontowych wyjaśnił, że specjalny status będzie przewidywał dodatkowe gwarancje pracownicze i finansowe. W szczególności proponuje się wprowadzenie podwyższonego wynagrodzenia za pracę na terenach niebezpiecznych, a także siedmiu dni dodatkowego płatnego urlopu rocznie.

„Mowa jest również o preferencyjnym zaliczaniu stażu ubezpieczeniowego. Jeden rok pracy na terytorium aktywnych działań wojennych będzie zaliczany jako dwa lata, a na terytorium potencjalnych działań wojennych – jako półtora roku. Jest to ważne dla przyszłego zabezpieczenia emerytalnego osób, które przez lata pracują w warunkach ciągłego zagrożenia. Przewidujemy również zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych za potwierdzone okresy pracy na terenach aktywnych działań wojennych. A dla osób, które jednocześnie mieszkają i pracują na takich terytoriach – 50-procentową zniżkę na opłaty za usługi mieszkaniowo-komunalne w ramach ustalonych norm” – dodał Terechow.

Jak wyjaśnił Terechow, przewidziano również dodatkowe badania lekarskie, pomoc psychologiczną, rehabilitację oraz rekompensaty pieniężne w przypadku odniesienia ran lub utraty zdolności do pracy. Planowane jest wprowadzenie odrębnych gwarancji dla rodzin pracowników, którzy ucierpieli lub zginęli w wyniku rosyjskiej agresji. Jednocześnie wszystkie te propozycje muszą jeszcze uzyskać poparcie Rady Najwyższej.

Burmistrz podkreślił, że proponuje się rozszerzenie specjalnego statusu nie tylko na pracowników sektora budżetowego, ale także na pracowników energetyki, kierowców transportu publicznego, pracowników łączności, aptek, sklepów oraz innych specjalistów, którzy zapewniają funkcjonowanie społeczności przyfrontowych. Decydującymi kryteriami powinny być faktycznie wykonywana praca oraz warunki, w jakich dana osoba pracuje.

„Jednocześnie każdy zawód ma swoją specyfikę, którą należy uwzględnić. Dlatego oprócz ogólnych gwarancji socjalnych potrzebne są również rozwiązania, które będą uwzględniały specyfikę pracy w każdej branży. Ostateczny wykaz zawodów, których przedstawiciele będą mogli uzyskać nowy status, ma ustalić Rada Ministrów po uchwaleniu ustawy. Wykaz ten musi jednak być jak najbardziej sprawiedliwy i uwzględniać rzeczywiste warunki pracy ludzi. Nie można dopuścić, aby ktokolwiek pozostał bez odpowiedniej ochrony tylko dlatego, że jego zawód nie został uwzględniony w odpowiednim dokumencie” – podsumował Terechow.

Źródło: „Glavkom”

Wcześniej Terechow wyjaśnił, dlaczego Charków w czasie wojny nadal wydaje środki na parki i klomby.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2027 r. mieszkańcy Charkowa będą płacić więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej zatwierdził już nowe taryfy: metr sześcienny wody będzie kosztował 57,50 UAH, a odprowadzanie ścieków – 27,99 UAH. Łącznie za obie usługi trzeba będzie zapłacić 85,49 hrywny za metr sześcienny zamiast obecnych 69,24 hrywny.

Niedawno w Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach elektrycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

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