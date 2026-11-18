Były pierwszy zastępca przewodniczącego Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Władimir Orłow zwrócił się do Krajowego Biura Antykorupcyjnego po opublikowaniu nowych nagrań rozmów, w których pojawiają się wzmianki o ewentualnych uzgodnieniach dotyczących sprawy rozpatrywanej przez Izbę Apelacyjną Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Według Orłowa, w kontekście tej sprawy miały miejsce spotkania, podczas których omawiano pewne porozumienia. Podkreślił, że wyjaśnienia, iż porozumienia te nie przyniosły rezultatu, nie powinny stanowić podstawy do umorzenia postępowania wyjaśniającego.

Osobno były urzędnik wspomniał o kwocie 10 tysięcy dolarów, która, jak twierdzi, pojawia się w tej sprawie. Zadał NABU szereg pytań: czy sprawdzono pochodzenie upublicznionych nagrań, czy ustalono, o jakie konkretnie środki chodziło, a także czy wyjaśniono wszystkie okoliczności i rolę uczestników rozmów.

„Mam proste pytanie do NABU. Czy sprawdzono pochodzenie tych nagrań? Czy ustalono, o jakie konkretnie pieniądze chodziło? Czy zweryfikowano wszystkie okoliczności oraz rolę uczestników rozmów?” – zaznaczył Orłow.

Władimir Orłow przypomniał również o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym prowadzonym przez NABU i SAP. Jak twierdzi, sąd pierwszej instancji uniewinnił go, jednak organy antykorupcyjne nadal podtrzymują zarzuty.

Orłow twierdzi, że w materiałach dotyczących tajnych czynności śledczych (wywiadowczych) nie odnotowano jego prośby o udzielenie nielegalnej korzyści, a zatrzymanie podczas przyjmowania łapówki nie miało miejsca.

„Nie przeszkodziło to jednak NABU i SAP w doprowadzeniu sprawy do sądu i podtrzymywaniu oskarżenia już od ponad dwóch lat” – oświadczył były urzędnik.

Jego zdaniem organy antykorupcyjne powinny równie skrupulatnie badać wszystkie okoliczności, niezależnie od tego, kogo dotyczy dana sprawa.

„Czy u nas obowiązuje jedno prawo dla wszystkich? Czy może dla otoczenia szefów organów antykorupcyjnych obowiązują odrębne zasady?” – podsumował Wołodymyr Orłow.

Źródło: Włodzimierz Orłow.

W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TSK) w sprawie naruszeń ustawodawstwa w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę.

Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina” mającej na celu rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony takiej działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale tutaj poszukuje się awanturników, którzy chcą szybko zarobić. Są to centra obsługi telefonicznej zajmujące się wróżbiarstwem. Centra obsługi telefonicznej zajmujące się handlem suplementami diety, centra obsługi telefonicznej zajmujące się piramidami finansowymi oraz centra obsługi telefonicznej zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził, że to jego głos na nagraniach, i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej przeciwko sobie. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

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