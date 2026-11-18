W środę, 18 listopada, z inicjatywy posła Ołeksija Honczarenka w Radzie Miasta Kijowa rozpoczęło się kolejne posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej (TSK) w sprawie naruszeń przepisów w dziedzinie obronności oraz przestępstw korupcyjnych. Na posiedzenie zaproszono generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę. Informuje o tym korespondent UA.News z miejsca wydarzenia.

Sam generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania.

W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony tego rodzaju działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale poszukuje się tu osób skłonnych do ryzyka, które chcą szybko zarobić. Są to centra obsługi telefonicznej zajmujące się wróżbiarstwem. Centra obsługi telefonicznej zajmujące się sprzedażą suplementów diety, centra obsługi telefonicznej związane z piramidami finansowymi oraz centra obsługi telefonicznej zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził swój głos na nagraniach i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej przeciwko sobie. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

Przypomnijmy, że planowano oblać dziennikarza Bigusa kwasem w związku z dochodzeniem dotyczącym sklepów z narkotykami U420. W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

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