Przedsiębiorstwo komunalne „Kyivpastrans” ogłosiło firmę „Granato” – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującą się badaniami i wdrażaniem – zwycięzcą przetargu na dostawę elektronicznych tablic informacyjnych na przystanki transportu publicznego. Wartość umowy wynosi 13,29 mln hrywien, obecnie oczekuje się na jej podpisanie.

Do grudnia 2027 r. firma ma dostarczyć 118 elektronicznych tablic informacyjnych różnych typów. Sprzęt ten ma służyć do informowania pasażerów o ruchu transportu miejskiego na przystankach, a także do rozwoju przestrzeni bezbarierowej w Kijowie w latach 2026–2027.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi mają to być żółte tablice LED na ciemnym, kontrastowym tle. Przewidziano modele trzy- lub pięciowierszowe.

Pierwszy wiersz będzie służył do wyświetlania informacji służbowych, pozostałe będą wyświetlać numer linii, miejsce docelowe oraz czas przyjazdu środka transportu.

Podstawowe parametry techniczne urządzeń:

wysokość znaków — 76 mm;

rozdzielczość wiersza — 120×8 pikseli;

średnica piksela — 5 mm;

obudowa antywandalowa;

przesyłanie danych za pośrednictwem modułu GSM;

możliwość jednoczesnego podłączenia do dwóch serwerów w celu wyświetlania informacji o dwóch rodzajach transportu.

Dla części tablic przewidziano również przetworniki, które umożliwiają zasilanie urządzeń z sieci trakcyjnej tramwajów i trolejbusów. Ich napięcie wejściowe powinno wynosić 360–820 V prądu stałego, a moc — 2000 W.

Wymiary modelu pięciorzędowego bez uchwytu powinny wynosić co najmniej 1230×820×80 mm, a modelu trzyrzędowego — 1230×580×80 mm.

Montaż sprzętu nie jest wliczony w cenę zakupu. Wykonawca ma jedynie dostarczyć tablice na magazyn „Kyivpastrans” pod adresem: ul. Degtiarivska 37.

Zgodnie z ofertą cenową firmy „Granato” koszt konwertera jest taki sam dla obu typów tablic — 34 500 UAH. Różnica między modelem trzywierszowym a pięciowierszowym wynosi 32 478 UAH, czyli około 16 239 UAH za każdy dodatkowy wiersz.

W 2025 roku „Kijówpastrans” dokonał już zakupu tablic trzywierszowych i pięciowierszowych o takich samych wymaganiach technicznych. Wówczas jedynym uczestnikiem przetargu była spółka „Flylights Ukraina”.

W nazwach pozycji specyfikacji do umowy nie wymieniono przetwornicy 600 V–220 V, jednak dokumentacja techniczna przewidywała jej obecność w każdym wyświetlaczu.

Wówczas ceny wynosiły:

model trzyrzędowy — 95 235 UAH za sztukę ;

model pięciorzędowy — 125 174 UAH za sztukę.

To o około 12–13% mniej niż w przypadku odpowiednich ofert firmy „Granato” w obecnym przetargu.

Umowa z 2025 r. została zawarta na kwotę 13,15 mln hrywien, jednak faktycznie zrealizowano z niej jedynie 3,95 mln hrywien.

Przedsiębiorstwo komunalne „Miejski trolejbus” w Krywym Rogu od trzech lat dokonuje zakupów u tego samego producenta — „Granato” — tablice „GRAN SVD ZN-120x4x9,5” z przetwornicą 600/24 V.

Parametry techniczne sprzętu zasadniczo pokrywają się z wymaganiami zamówienia z Kijowa: rozdzielczość 120×8 pikseli, wysokość znaków 76 mm, średnica piksela 5 mm, kolor żółty, moduł GSM oraz odpowiednie pola informacyjne. Główne różnice to cztery wiersze zamiast trzech lub pięciu oraz inny przetwornik na 24 V.

W marcu Krywyj Róg zamówił czterorzędowe tablice z przetwornikiem 600/24 V za 109 284 UAH za sztukę.

Jest to praktycznie taka sama kwota, jaką Kijów zapłaci za mniejszy, trzywierszowy wyświetlacz z przetwornicą 600 V–220 V — 107 742 hrywien za sztukę.

Dla porównania, przedsiębiorstwo komunalne „Elektrotrans” z Chmielnickiego zakupiło w sierpniu od spółki „Dozor Track” pięć pełnokolorowych tablic RGB o pięciu wierszach za 99 515 hrywien za sztukę.

W cenę tę wliczone były nie tylko same tablice, ale także dodatkowe wyposażenie i prace:

własny słup o wysokości 3,2 m;

router;

kamera monitoringu;

przycisk łączności głosowej ze służbami ratunkowymi;

port USB do ładowania urządzeń mobilnych;

montaż i uruchomienie.

Przy czym sam trzymetrowy metalowy słup może kosztować około 20 tysięcy hrywien. Dodatkowych kosztów wymagają również kamera i prace montażowe.

W ten sposób koszt samego wyświetlacza w Chmielnickim może być prawie dwukrotnie niższy niż w przypadku kijowskiego modelu pięciowierszowego, który bez słupa i montażu będzie kosztował 105 720 hrywien za sztukę.

Jednocześnie takie porównanie nie jest do końca dokładne. Tablice w Chmielnickim są nieco mniejsze — 1000×500 mm w porównaniu z 1230×820 mm w przypadku tablic kijowskich, a wysokość znaków wynosi 40 mm zamiast 76 mm. Jednak ten przykład pokazuje, że za porównywalne środki na rynku dostępne jest wyposażenie z dodatkowymi funkcjami.

Pewne wątpliwości budzą warunki projektu umowy dotyczące terminów dostaw. Zgodnie z dokumentem wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony sprzęt w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia, o ile w samym zamówieniu nie określono innego terminu.

Jednocześnie dostawca nie wie z góry, jaką dokładnie liczbę tablic zamówi „Kyivpastrans” i kiedy wpłynie odpowiednie zamówienie.

Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo zamówi jednocześnie wszystkie 118 tablic z terminem dostawy wynoszącym 10 dni, spełnienie takiego wymogu może okazać się niemożliwe ze względu na czas trwania procesu produkcyjnego.

Za niedotrzymanie terminów umowa przewiduje znaczne kary:

10% wartości niedostarczonego w terminie sprzętu — za opóźnienie do 30 dni;

20% wartości sprzętu — za opóźnienie wynoszące 30 dni i więcej.

W przypadku zamówienia całej partii kwota kar, według wstępnych obliczeń autorów niniejszego materiału, może wynieść odpowiednio około 1 mln UAH lub 2 mln UAH.

Oprócz odpowiedzialności finansowej projekt umowy przewiduje możliwość odmowy przez zamawiającego dalszych stosunków gospodarczych z dostawcą na okres do trzech lat w przypadku naruszeń określonych w dokumencie. Może to wpłynąć nie tylko na realizację tego zamówienia, ale także na dalszą współpracę w innych obszarach.

Aby zagwarantować dotrzymanie ustalonych terminów, uczestnik musiałby faktycznie wyprodukować z wyprzedzeniem wszystkie 118 tablic — jeszcze przed podpisaniem umowy. Jednak warunki zamówienia nie gwarantują, że zamawiający rzeczywiście zamówi i wykupi cały zakres sprzętu.

Obowiązki dyrektora generalnego przedsiębiorstwa komunalnego „Kyivpastrans” pełni Tetiana Tarasko. Przedsiębiorstwo podlega Departamentowi Infrastruktury Transportowej Kijowskiej Administracji Miejskiej, na czele którego stoi Serhij Pidgajnyj.

Według danych systemu „YouControl” firma „Granato” została zarejestrowana w 1992 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 kopiejek.

Firma ma 12 współwłaścicieli. Dyrektor Aramais Andreasyan posiada 12%, a pozostałe 11 osób po 8%. Nie ma ostatecznego beneficjenta rzeczywistego, ponieważ żaden ze współwłaścicieli nie posiada udziału wynoszącego 25% lub więcej.

Współwłaściciele spółki urodzili się w latach 1949–1964, co oznacza, że w 2026 roku będą mieli od 62 do 77 lat.

Od 2016 roku „Granato” otrzymała zamówienia publiczne o łącznej wartości 68,77 mln UAH. Największym zamawiającym spółki jest obecny nabywca – przedsiębiorstwo komunalne „Kyivpastrans”.

Świadczą o tym dane z systemu „Prozorro”.

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