基辅公共交通公司（KP “Kyivpastrans”）已确定“格拉纳托”科研与技术推广有限公司为公共交通站点电子信息显示屏采购项目的中标方。 合同金额为1329万格里夫纳，目前正在等待签署。

该公司须在2027年12月前交付118块不同类型的电子显示屏。 该设备计划用于在公交站向乘客提供城市公共交通运行信息，并助力基辅在2026至2027年间推进无障碍环境建设。

根据技术要求，这些电子显示屏为黄色LED显示屏，背景为深色高对比度。计划采用三行或五行显示的型号。

第一行将用于显示服务信息，其余行将显示线路编号、目的地及车辆到达时间。

设备的主要技术参数：

字符高度——76毫米；

每行分辨率——120×8像素；

像素直径——5毫米；

防破坏外壳；

通过GSM模块传输数据；

可同时连接至两台服务器，以显示两种交通工具的信息。

部分显示屏还配备了转换器，可从有轨电车和无轨电车的接触网为设备供电。其输入电压应为360–820伏直流电，功率为2000瓦。

五行型号（不含安装支架）的尺寸不得小于1230×820×80毫米，三行型号不得小于1230×580×80毫米。

设备安装费用不包含在采购成本内。承包商仅需将显示屏运送至位于德格蒂亚罗夫斯卡街37号的“基辅公共交通”仓库。

根据“格拉纳托”公司的报价，两种类型显示屏的转换器价格相同，均为34 500格里夫纳。 三行和五行型号之间的差价为32 478格里夫纳，即每增加一行约16 239格里夫纳。

2025年，“基辅公共交通公司”曾采购过技术要求相同的3行和5行电子显示屏。当时，“Flylights Ukraine”有限责任公司是该招标的唯一参与者。

虽然合同技术规格书中的项目名称中未提及600V-220V转换器，但技术文件规定每块显示屏都应配备该转换器。

当时的价格如下：

三行型号—— 每台95 235格里夫纳 ；

五行型号——每台125 174格里夫纳。

这比“格拉纳托”公司在本次采购中的相应报价便宜约12–13%。

2025年的合同金额为1315万格里夫纳，但实际执行金额仅为395万格里夫纳。

克里沃罗格市“城市无轨电车”公用事业公司近三年来一直从同一家制造商——“格拉纳托”处采购 ——“GRAN SVD ZN-120×4×9.5”显示屏（配备600/24V转换器）。

该设备的技术参数总体上符合基辅采购的要求：分辨率120×8像素，字符高度76毫米，像素直径5毫米，黄色显示， GSM模块及相应的信息显示区域。主要区别在于：显示行数为四行（而非三行或五行），且采用24V的转换器。

3月，克里维里赫订购了配备600/24V转换器的四行显示屏，单价为109 284格里夫纳。

这笔金额几乎与基辅市为购买较小尺寸的三行显示屏（配备600V-220V转换器）所支付的单价——每台107 742格里夫纳——相当。

相比之下，赫梅利尼茨基市“埃莱克特罗特兰斯”公用事业公司于8月从“多佐尔·特雷克”有限责任公司采购了五台五行全彩RGB显示屏，单价为99 515格里夫纳。

该价格不仅包含显示屏本身，还包括附加设备及施工费用：

高度为3.2米的专用立柱；

路由器；

监控摄像头；

与紧急服务部门的语音通话按钮；

用于为移动设备充电的USB接口；

安装与调试。

此外，仅一根三米高的金属立柱就可能要花费约2万格里夫纳。摄像头和安装工程也会产生额外费用。

因此，赫梅利尼茨基的电子显示屏本身成本可能仅为基辅五行型号的一半左右，后者在不包括立柱和安装费的情况下，单价为105,720格里夫纳。

不过，这种比较并不完全准确。赫梅利尼茨基的电子显示屏尺寸稍小——1000×500毫米，而基辅的为1230×820毫米；字符高度为40毫米，而非76毫米。 不过，这个例子表明，在市场上可以用相似的资金买到具备附加功能的设备。

合同草案中关于交货期限的条款引发了一些疑问。根据该文件，除非书面申请中另有规定，承包商必须在收到书面申请后10个日历日内交付所订购的设备。

与此同时，供应商无法预先知晓“基辅公共交通公司”将订购多少块显示屏，以及相关订单何时发出。

例如，如果该企业同时订购全部118块显示屏且交货期限为10天，鉴于生产过程耗时较长，可能无法满足这一要求。

合同规定，若违反交货期限将处以高额罚款：

逾期30天以内，罚款为 逾期交付设备价值的10% ；

逾期30天及以上，罚款金额为设备价值的20%。

根据本文作者的初步估算，若订购整批设备，相应的罚金总额可能分别达到约100万格里夫纳或200万格里夫纳。

除经济责任外，合同草案还规定，若发生文件中规定的违约行为，采购方可终止与供应商长达三年的后续商业关系。这不仅会影响本次采购的执行，还会影响其他领域的后续合作。

为了确保遵守规定的期限，参与方实际上不得不提前制造全部118块显示屏——甚至在合同签署之前。然而，采购条款并不能保证采购方确实会订购并购买全部设备。

“基辅公共交通”市政企业代理总经理为塔季扬娜·塔拉斯科。该企业隶属于基辅市国家行政管理局交通基础设施部，该部门由谢尔盖·皮德盖尼领导。

据“YouControl”系统数据显示，“格拉纳托”公司成立于1992年。该公司的注册资本为50戈比。

该公司有12名共同所有人。董事阿拉马伊斯·安德烈亚桑持有12%的股份，另有11人各持有8%的股份。 由于没有任何一位共同所有者持有25%或以上的股份，因此该公司没有最终受益所有人。

该公司的共同所有者出生于1949年至1964年间，也就是说，截至2026年，他们的年龄将在62岁至77岁之间。

自2016年以来，“格拉纳托”公司获得的政府订单总额为6877万格里夫纳。该公司的最大客户正是其当前的采购方——基辅公共交通公司（KP “Kyivpastrans”）。

“普罗佐罗”系统的数据证实了这一点。

需要指出的是，切尔卡瑟州州政府建设局于10月16日与区域建设倡议联合体签订了帕兰斯基中学翻新工程合同，合同金额为1.8244亿格里夫纳。

基辅市波多利斯克区检察院已就电力供应合同向基辅州经济法院提起诉讼，要求向国家预算追缴超过6700万格里夫纳。

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