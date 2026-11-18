КП «Киевпастранс» определило победителем закупки электронных информационных табло для остановок общественного транспорта ООО «Научно-внедренческая фирма «Гранато»». Стоимость контракта составляет 13,29 млн грн, в настоящее время он ожидает подписания.

До декабря 2027 года компания должна поставить 118 электронных табло различных типов. Оборудование планируется использовать для информирования пассажиров о движении городского транспорта на остановках, а также для развития безбарьерного пространства в Киеве в 2026–2027 годах.

Согласно техническим требованиям, речь идет о желтых светодиодных табло на темном контрастном фоне. Предусмотрены модели на три или пять строк.

Первая строка будет иметь служебное назначение, остальные будут отображать номер маршрута, пункт назначения и время прибытия транспорта.

Основные технические характеристики оборудования:

высота символов — 76 мм;

разрешение строки — 120×8 пикселей;

диаметр пикселя — 5 мм;

антивандальный корпус;

передача данных через GSM-модуль;

возможность одновременного подключения к двум серверам для отображения информации о двух видах транспорта.

Для части табло также предусмотрены преобразователи, позволяющие питать устройства от контактной сети трамваев и троллейбусов. Их входное напряжение должно составлять 360–820 В постоянного тока, а мощность — 2000 Вт.

Размеры пятистрочной модели без крепления должны быть не менее 1230×820×80 мм, трехстрочной — 1230×580×80 мм.

Монтаж оборудования в стоимость закупки не входит. Подрядчик должен лишь доставить табло на склад «Киевпастранса» по адресу: улица Дегтяревская, 37.

Согласно данным ценового предложения «Гранато», преобразователь стоит одинаково для обоих типов табло — 34 500 грн. Разница между трёхстрочной и пятистрочной моделями составляет 32 478 грн, или примерно 16 239 грн за каждую дополнительную строку.

В 2025 году «Киевпастранс» уже закупал трёхстрочные и пятистрочные табло с такими же техническими требованиями. Тогда единственным участником торгов стало ООО «Флайлайтс Украина».

В названиях позиций спецификации к договору преобразователь 600 В–220 В не указан, однако техническая документация предусматривала его наличие в каждом табло.

Тогда цены составляли:

трехрядная модель — 95 235 грн за единицу ;

пятистрочная модель — 125 174 грн за единицу.

Это примерно на 12–13 % дешевле, чем соответствующие предложения «Гранато» в нынешней закупке.

Договор 2025 года был заключен на сумму 13,15 млн грн, однако фактически выполнен лишь на 3,95 млн грн.

КП «Городской троллейбус» в Кривом Роге в течение последних трех лет закупает у того же производителя — «Гранато» — табло «ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5» с преобразователем 600/24 В.

Технические характеристики оборудования в целом совпадают с требованиями киевской закупки: разрешение 120×8 пикселей, высота символов 76 мм, диаметр пикселя 5 мм, желтый цвет, GSM-модуль и соответствующие информационные поля. Основные отличия — четыре строки вместо трёх или пяти и другой преобразователь на 24 В.

В марте Кривой Рог заказал четырехстрочные табло с преобразователем 600/24 В по цене 109 284 грн за единицу.

Это практически та же сумма, которую Киев заплатит за меньшее трёхстрочное табло с преобразователем 600 В–220 В — 107 742 грн за единицу.

Для сравнения: КП «Хмельницкое коммунальное предприятие «Электротранс» в августе приобрело у ООО «Дозор Трек» пять полноцветных RGB-табло на пять строк по цене 99 515 грн за единицу.

В эту стоимость входили не только сами табло, но и дополнительное оборудование и работы:

собственная опора высотой 3,2 м;

маршрутизатор;

камера видеонаблюдения;

кнопка голосовой связи с экстренной службой;

USB-порт для зарядки мобильных устройств;

монтаж и пуско-наладка.

При этом только трехметровая металлическая опора может стоить около 20 тысяч гривен. Дополнительных затрат также требуют видеокамера и монтажные работы.

Таким образом, стоимость самого табло в Хмельницком может быть почти вдвое меньше, чем у киевской пятистрочной модели, которая без опоры и монтажа будет стоить 105 720 грн за единицу.

В то же время такое сравнение не является полностью точным. Хмельницкие табло несколько меньше — 1000×500 мм против 1230×820 мм у киевских, а высота символов составляет 40 мм вместо 76 мм. Однако этот пример демонстрирует, что за сопоставимые средства на рынке доступно оборудование с дополнительными функциями.

Отдельные вопросы вызывают условия проекта договора относительно сроков поставки. Согласно документу, подрядчик должен доставить заказанное оборудование в течение 10 календарных дней с момента получения письменной заявки, если в самой заявке не будет указан иной срок.

В то же время поставщик заранее не знает, какое именно количество табло закажет «Киевпастранс» и когда поступит соответствующая заявка.

Например, если предприятие одновременно закажет все 118 табло со сроком поставки 10 дней, выполнить такое требование может оказаться невозможным из-за длительности производственного процесса.

За нарушение сроков договором предусмотрены значительные штрафы:

10 % стоимости несвоевременно поставленного оборудования — за просрочку до 30 дней;

20% стоимости оборудования — за просрочку на 30 дней и более.

В случае заказа всей партии сумма штрафных санкций, по предварительным расчетам авторов материала, может составить около 1 млн грн или 2 млн грн соответственно.

Помимо финансовой ответственности, проект договора предусматривает возможность отказа заказчика от дальнейших хозяйственных отношений с поставщиком на срок до трех лет в случае определенных документом нарушений. Это может повлиять не только на выполнение данной закупки, но и на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.

Для гарантированного соблюдения установленных сроков участнику фактически пришлось бы заранее изготовить все 118 табло — еще до подписания договора. Однако условия закупки не гарантируют, что заказчик действительно закажет и выкупит весь объем оборудования.

Исполняющей обязанности генерального директора КП «Киевпастранс» является Татьяна Тараско. Предприятие подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который возглавляет Сергей Подгайный.

По данным системы «YouControl», фирма «Гранато» зарегистрирована в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 50 копеек.

У фирмы 12 совладельцев. Директору Арамаису Андреасяну принадлежит 12%, еще 11 человек владеют по 8%. Конечного бенефициарного владельца нет, поскольку ни один из совладельцев не владеет долей в 25% или более.

Совладельцы компании родились в период с 1949 по 1964 год, то есть по состоянию на 2026 год им от 62 до 77 лет.

С 2016 года «Гранато» получила государственных заказов на общую сумму 68,77 млн грн. Крупнейшим заказчиком компании является нынешний покупатель — КП «Киевпастранс».

Об этом свидетельствуют данные системы «Прозорро».

Напомним, Департамент строительства Черкасской областной государственной администрации 16 октября заключил с консорциумом «Региональные строительные инициативы» договор на реконструкцию Паланского лицея стоимостью 182,44 млн грн.

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском относительно договоров на поставку электроэнергии и требует взыскать в государственный бюджет более 67 млн грн.

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