PrivatBank zawiesił działalność ostatniego oddziału w Kramatorsku w obwodzie donieckim z powodu pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa. Pomimo ciągłego zagrożenia rosyjskimi ostrzałami oraz braku prądu, gazu i wody pracownicy banku nadal obsługiwali lokalnych mieszkańców do 13 listopada.

W instytucji finansowej wyjaśniono, że decyzja o zawieszeniu działalności oddziału została podjęta przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pracowników i klientów.

„Ze względu na sytuację bezpieczeństwa PrivatBank jest zmuszony zawiesić działalność ostatniego oddziału w Kramatorsku w obwodzie donieckim. Podejmowanie takich decyzji nigdy nie jest łatwe, jednak naszym głównym priorytetem jest ochrona życia pracowników i klientów” – zaznaczono w banku.

Do końca października w Kramatorsku działały trzy oddziały PrivatBanku. Następnie ich liczbę zmniejszono do jednego. Ostatni z nich znajdował się w centrum miasta i pozostawał otwarty do 13 listopada pod kierownictwem Kateryny Szparagi.

W oddziale pracowali pracownicy, którzy wcześniej mieszkali lub pracowali w Doniecku, Mirnohradzie, Kramatorsku, Kostiantynówce, Limanie, Pokrowsku i Jasynuwatej. Wielu z nich wojna zmusiła już do opuszczenia własnych domów.

Według informacji banku pracownicy codziennie docierali do pracy, pomimo zagrożenia atakami dronów i uderzeniami kierowanych bomb lotniczych.

Pewnego razu rosyjski nalot uszkodził budynek znajdujący się obok oddziału banku. Jednak nawet po tym zdarzeniu placówka nie zaprzestała działalności na długo: już o godz. 12:00 tego samego dnia pracownicy wznowili obsługę klientów.

Oddział funkcjonował nawet przy braku prądu, gazu i wody. W PrivatBanku zaznaczono, że w praktyce pełnił on rolę punktu oporu dla lokalnych mieszkańców.

Pomimo zamknięcia oddziału wszyscy jego pracownicy pozostają zatrudnieni w PrivatBanku. Zostali oni przeniesieni do bezpieczniejszych miejscowości.

W szczególności Wiktoria Matwiejuk, która wcześniej pracowała w Drużkowcu, a następnie kierowała oddziałem w Kramatorsku, będzie nadal obsługiwać klientów w Słowiańsku.

Obecnie najbliższe oddziały PrivatBanku dla mieszkańców Kramatorska znajdują się w Słowiańsku oraz w miejscowości Aleksandrówka w obwodzie donieckim.

W instytucji finansowej podziękowano zespołom Kateryny Szparagi, Wołodymyra Nedzelskiego i Wiktorii Matwiejuk za pracę w niebezpiecznych warunkach.

W PrivatBanku podkreślono, że zamknięcie oddziału nie jest ostateczne. Bank planuje wznowić działalność w Kramatorsku, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Od 16 listopada w Kramatorsku, w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa, zawieszono działalność oddziałów dwóch banków państwowych.

Oprócz ostatniego oddziału PrivatBanku w mieście zamknięto wszystkie oddziały i bankomaty Oszczadbanku.

Jednocześnie klienci PrivatBanku zachowali dostęp do serwisu „Privat24”, a także do bankomatów i terminali samoobsługowych zlokalizowanych w bezpieczniejszych dzielnicach miasta. Ich działanie jest możliwe pod warunkiem stabilnego zasilania elektrycznego, dostępności łączności oraz możliwości przeprowadzania inkasowania.

Informację tę przekazał dział prasowy PrivatBanku.

Od 16 listopada, ze względu na sytuację bezpieczeństwa w Kramatorsku, tymczasowo zamknięte zostanie ostatnie oddział PrivatBanku, a także wszystkie oddziały i bankomaty Oszczadbanku.

W obwodzie donieckim rozszerzono strefę obowiązkowej ewakuacji dzieci z niektórych obszarów Kramatorska. Ewakuacja będzie odbywać się w obecności rodziców, osób pełniących rolę rodziców lub przedstawicieli prawnych.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kramatorsk zginęło 30 osób, a kolejne 18 zostało rannych. Lekarze nadal walczą o życie poszkodowanych.

20 października rosyjskie wojska zaatakowały Kramatorsk w obwodzie donieckim za pomocą kierowanych bomb lotniczych.

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