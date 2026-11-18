ПриватБанк призупинив роботу останнього відділення у Краматорську Донецької області через погіршення безпекової ситуації. Попри постійну загрозу російських обстрілів, відсутність електроенергії, газу та води, банківські працівники продовжували обслуговувати місцевих жителів до 13 листопада.

У фінустанові пояснили, що рішення про припинення роботи відділення ухвалили передусім задля безпеки співробітників і клієнтів.

«Через безпекову ситуацію Приватбанк змушений призупинити роботу останнього відділення у Краматорську на Донеччині. Ухвалювати такі рішення завжди непросто, проте наш головний пріоритет – збереження життя працівників і клієнтів», – зазначили у фінустанові.

До кінця жовтня у Краматорську продовжували працювати три відділення ПриватБанку. Згодом їхню кількість скоротили до одного. Останнє з них розташовувалося в центрі міста та залишалося відкритим до 13 листопада під керівництвом Катерини Шпараги.

У відділенні працювали співробітники, які раніше жили або працювали в Донецьку, Мирнограді, Краматорську, Костянтинівці, Лимані, Покровську та Ясинуватій. Багатьох із них війна вже змусила залишити власні домівки.

За інформацією банку, працівники щодня добиралися на роботу, попри загрозу атак безпілотників і ударів керованими авіабомбами.

Одного разу російський авіаудар пошкодив будівлю, розташовану поруч із банківським відділенням. Однак навіть після цього установа не припинила роботу надовго: вже о 12:00 того самого дня працівники відновили обслуговування клієнтів.

Відділення продовжувало працювати навіть за відсутності електропостачання, газу та води. У ПриватБанку зазначили, що фактично воно виконувало функції пункту незламності для місцевих жителів.

Попри закриття відділення, усі його співробітники залишаються працювати у ПриватБанку. Їх перевели до безпечніших населених пунктів.

Зокрема, Вікторія Матвєюк, яка раніше працювала у Дружківці, а згодом очолювала відділення у Краматорську, продовжить обслуговувати клієнтів у Слов'янську.

Наразі найближчі відділення ПриватБанку для жителів Краматорська розташовані у Слов'янську та селищі Олександрівка Донецької області.

У фінустанові подякували командам Катерини Шпараги, Володимира Недзельського та Вікторії Матвєюк за роботу в небезпечних умовах.

У ПриватБанку наголосили, що закриття відділення не є остаточним. Банк планує відновити роботу у Краматорську, щойно це дозволить безпекова ситуація.

З 16 листопада у Краматорську через погіршення безпекової ситуації припинили роботу відділення двох державних банків.

Окрім останнього відділення ПриватБанку, у місті закрили всі відділення та банкомати Ощадбанку.

Водночас клієнтам ПриватБанку залишили доступ до сервісу «Приват24», а також банкоматів і терміналів самообслуговування, розташованих у безпечніших районах міста. Їхня робота можлива за умови стабільного електропостачання, наявності зв'язку та можливості здійснювати інкасацію.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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