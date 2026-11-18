ПриватБанк приостановил работу последнего отделения в Краматорске Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов, отсутствие электроэнергии, газа и воды, сотрудники банка продолжали обслуживать местных жителей до 13 ноября.

В финансовом учреждении пояснили, что решение о приостановке работы отделения было принято в первую очередь в целях безопасности сотрудников и клиентов.

«Из-за ситуации с безопасностью Приватбанк вынужден приостановить работу последнего отделения в Краматорске в Донецкой области. Принимать такие решения всегда непросто, однако наш главный приоритет — сохранение жизни сотрудников и клиентов», — отметили в финансовом учреждении.

До конца октября в Краматорске продолжали работать три отделения ПриватБанка. Впоследствии их количество сократили до одного. Последнее из них располагалось в центре города и оставалось открытым до 13 ноября под руководством Екатерины Шпараги.

В отделении работали сотрудники, которые ранее жили или работали в Донецке, Мирнограде, Краматорске, Константиновке, Лимане, Покровске и Ясиноватой. Многих из них война уже вынудила покинуть свои дома.

По информации банка, сотрудники ежедневно добирались на работу, несмотря на угрозу атак беспилотников и ударов управляемыми авиабомбами.

Однажды российский авиаудар повредил здание, расположенное рядом с банковским отделением. Однако даже после этого учреждение не прекратило работу надолго: уже в 12:00 того же дня сотрудники возобновили обслуживание клиентов.

Отделение продолжало работать даже в отсутствие электроснабжения, газа и воды. В ПриватБанке отметили, что фактически оно выполняло функции пункта опоры для местных жителей.

Несмотря на закрытие отделения, все его сотрудники остаются работать в ПриватБанке. Их перевели в более безопасные населенные пункты.

В частности, Виктория Матвюк, которая ранее работала в Дружковке, а впоследствии возглавляла отделение в Краматорске, продолжит обслуживать клиентов в Славянске.

В настоящее время ближайшие отделения ПриватБанка для жителей Краматорска расположены в Славянске и поселке Александровка Донецкой области.

В финансовом учреждении поблагодарили команды Екатерины Шпараги, Владимира Недзельского и Виктории Матвюк за работу в опасных условиях.

В ПриватБанке подчеркнули, что закрытие отделения не является окончательным. Банк планирует возобновить работу в Краматорске, как только это позволит ситуация с безопасностью.

С 16 ноября в Краматорске из-за ухудшения ситуации с безопасностью прекратили работу отделения двух государственных банков.

Помимо последнего отделения ПриватБанка, в городе закрыли все отделения и банкоматы Ощадбанка.

В то же время клиентам «ПриватБанка» оставили доступ к сервису «Приват24», а также к банкоматам и терминалам самообслуживания, расположенным в более безопасных районах города. Их работа возможна при условии стабильного электроснабжения, наличия связи и возможности осуществлять инкассацию.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

С 16 ноября из-за ситуации с безопасностью в Краматорске временно закроют последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка.

В Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска. Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей.

В результате российского удара по Краматорску погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

20 октября российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области управляемыми авиабомбами.

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