Тернопольский суд признал виновным подполковника Службы безопасности Украины Александра Валерьевича Корлыханова в злоупотреблении влиянием во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Чиновник вымогал 22 тысячи гривен за содействие в получении решения о годности мобилизованного военнослужащего к службе в тыловых подразделениях.

Его действия квалифицировали по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Корлыханов занимал должность оперативного дежурного 2-го сектора режимно-секретного отдела управления СБУ в Тернопольской области. На эту должность его назначили приказом от 27 ноября 2025 года. Он родился в российском городе Ишим.

В феврале 2026 года подполковник узнал о мобилизации военнослужащего, который служил оператором БПЛА и участвовал в боевых действиях.

Согласно материалам дела, Корлыханов предложил жене и дочери военного повлиять на решение гарнизонной ВЛК № 4 Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Речь шла о том, чтобы ускорить прохождение медицинской комиссии и добиться заключения о пригодности военнослужащего к службе в тыловых подразделениях — в частности, в территориальных центрах комплектования, подразделениях обеспечения и логистики, а не в боевых частях.

11 февраля Корлыханов получил медицинские документы через WhatsApp.

В мае он потребовал 22 тысячи гривен якобы на покупку рюкзаков и аптечек для передачи членам ВЛК.

6 мая дочь мобилизованного передала ему указанную сумму. Сразу после этого правоохранители задержали подполковника, а деньги изъяли.

Как отмечается в материалах дела, родственники военнослужащего самостоятельно обратились к правоохранителям и в дальнейшем действовали под их контролем.

Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и просил суд не назначать сурового наказания.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние Корлыханова и добровольный перевод 40 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины 18 сентября 2026 года.

Отягчающих обстоятельств суд не установил. Преступление квалифицировали как нетяжкое.

Кроме того, в Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В сентябре–ноябре 2026 года правоохранители в разных регионах разоблачили военнослужащих, медиков, предпринимателей и посредников, которые за деньги предлагали оформить фиктивную инвалидность, снять с розыска, незаконно уволить со службы или помочь выехать за границу.

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