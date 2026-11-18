Sąd w Ternopilu uznał podpułkownika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Aleksandra Walerijowicza Korlychanowa za winnego nadużycia wpływu podczas postępowania przed komisją wojskowo-lekarską (VLK). Urzędnik zażądał 22 tysięcy hrywien za pomoc w uzyskaniu decyzji o zdolności mobilizowanego żołnierza do służby w jednostkach tyłowych.

Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 2 artykułu 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy.

Korlichanow pełnił funkcję dyżurnego operacyjnego 2. sektora wydziału ds. reżimu i tajemnicy w zarządzie SBU w obwodzie tarnopolskim. Na to stanowisko został mianowany rozkazem z dnia 27 listopada 2025 roku. Urodził się w rosyjskim mieście Iszym.

W lutym 2026 roku podpułkownik dowiedział się o mobilizacji żołnierza, który służył jako operator bezzałogowego statku powietrznego (BSPL) i brał udział w działaniach bojowych.

Zgodnie z materiałami sprawy Korlychanow zaproponował żonie i córce żołnierza, aby wywarły wpływ na decyzję garnizonowej komisji lekarskiej nr 4 Wojskowo-Medycznego Centrum Klinicznego Regionu Zachodniego.

Chodziło o to, aby przyspieszyć przebieg badania lekarskiego i uzyskać orzeczenie o zdolności żołnierza do służby w jednostkach tyłowych — w szczególności w terytorialnych centrach rekrutacyjnych, jednostkach zaopatrzeniowych i logistycznych, a nie w jednostkach bojowych.

11 lutego Korlychanow otrzymał dokumenty medyczne za pośrednictwem WhatsApp.

W maju zażądał 22 tysięcy hrywien rzekomo na zakup plecaków i apteczek, które miały zostać przekazane członkom komisji lekarskiej.

6 maja córka zmobilizowanego przekazała mu wskazaną kwotę. Zaraz po tym funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali podpułkownika, a pieniądze skonfiskowali.

Jak wynika z akt sprawy, krewni żołnierza sami zwrócili się do organów ścigania i dalej działali pod ich nadzorem.

Oskarżony w pełni przyznał się do winy, szczerze okazał skruchę i prosił sąd, by nie orzekał surowej kary.

Sąd uwzględnił jako okoliczności łagodzące szczere skruchę Korlichanowa oraz dobrowolne przekazanie 40 tysięcy hrywien na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w dniu 18 września 2026 roku.

Sąd nie stwierdził żadnych okoliczności obciążających. Przestępstwo zakwalifikowano jako niepoważne.

Ponadto w Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

We wrześniu–listopadzie 2026 roku organy ścigania w różnych regionach wykryły żołnierzy, pracowników służby zdrowia, przedsiębiorców i pośredników, którzy za pieniądze oferowali sfałszowanie orzeczenia o niepełnosprawności, usunięcie z listy osób poszukiwanych, nielegalne zwolnienie ze służby lub pomoc w wyjeździe za granicę.

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