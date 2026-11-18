特尔诺皮尔市法院裁定，乌克兰安全局中校亚历山大·瓦列里耶维奇·科尔利哈诺夫在参加军事医疗委员会（ВЛК）审查期间滥用职权，罪名成立。 该官员以协助一名被动员的军人获得适合在后方部队服役的决定为由，索要2.2万格里夫纳。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第369-2条第2款。

科尔利哈诺夫曾担任安全局特尔诺皮尔州管理局保密部门第2分部的值班干事。他于2025年11月27日根据命令被任命为该职位。他出生于俄罗斯伊希姆市。

2026年2月，这位中校获悉一名曾担任无人机操作员并参与过作战行动的军人被征召入伍。

根据案卷材料，科尔利哈诺夫曾提议该军人的妻子和女儿，试图影响西部地区军事医学临床中心第4驻地医疗鉴定委员会的决定。

其目的是加快医疗审查流程，并争取使该军人被认定为适合在后方部队服役——特别是地区征兵中心、后勤保障和物流单位，而非作战部队。

2月11日，科尔利哈诺夫通过WhatsApp收到了医疗文件。

5月，他以购买背包和急救包转交给医疗委员会成员为由，索要2.2万格里夫纳。

5月6日，该被征召服役人员的女儿向他转交了上述款项。紧接着，执法人员便拘留了这位中校，并扣押了赃款。

据案卷记载，该军人的亲属主动向执法部门报案，此后在执法部门的监督下配合调查。

被告完全承认了自己的罪行，表示真诚悔过，并请求法院不要判处严厉的刑罚。

法院将科尔利哈诺夫的真诚悔过，以及他于2026年9月18日自愿向乌克兰武装部队捐款4万格里夫纳的行为，视为从轻情节。

法院未认定存在加重情节。该罪行被定性为非严重犯罪。

此外，在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他涉嫌组织将应征入伍的男性非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元报酬。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

2026年9月至11月期间，各地执法部门查获了多名军人、 医务人员、企业家和中间人，这些人收受金钱，提供办理虚假伤残证明、撤销通缉、非法退出现役或协助出境等服务。

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