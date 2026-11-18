В результате российских атак по состоянию на утро 18 ноября новые отключения электроэнергии были зафиксированы в восьми областях Украины. Без света остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

«В результате вражеских ударов к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.

Во вторник, 18 ноября 2026 года, в части регионов Украины круглосуточно будут действовать ограничения электроснабжения в объеме от 1 до 3 очередей.

Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.

Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в восьми областях наблюдаются отключения электроэнергии.

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