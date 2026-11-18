W wyniku rosyjskich ataków, według stanu na poranek 18 listopada, odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w ośmiu obwodach Ukrainy. Bez prądu zostali odbiorcy w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, charkowskim, sumskim, rówieńskim i czerkaskim.

„W wyniku wrogich ataków rano odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, charkowskim, sumskim, rówieńskim i czerkaskim” – czytamy w komunikacie resortu.

Informację tę przekazało Ministerstwo Energii Ukrainy na Telegramie.

We wtorek, 18 listopada 2026 r., w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w zakresie od 1 do 3 tur.

Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.

Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkadzając budynki.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.

Czytaj nas na