Киберпреступники звонили сотрудникам предприятий, представлялись ИТ-специалистами и с помощью голосовых сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом, получали доступ к корпоративным сетям. По данным Нацполиции, как минимум 28 компаний уже перечислили группировке более 40,5 млн долларов выкупа, а окончательная сумма ущерба еще устанавливается.

О раскрытии международной хакерской группировки рассказал исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По данным следствия, злоумышленники использовали собственную платформу с голосовыми сообщениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Выдавая себя за представителей ИТ-поддержки, они обманным путем получали доступ к внутренним сетям компаний. После этого они похищали и шифровали данные, блокировали работу предприятий и вымогали миллионные выкупы.

«Мы установили как минимум 28 компаний, которые перечислили хакерам более 40,5 миллиона долларов выкупа — около 1,8 миллиарда гривен в эквиваленте. Это уже уплаченные деньги. Окончательный размер ущерба еще устанавливаем», — сообщил Цуцкиридзе.

Киберполицейские и следователи Главного следственного управления Нацполиции документировали деятельность группировки более двух лет совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР).

По информации правоохранителей, в организацию входят не менее 27 человек из разных стран. Связанная с ней более широкая структура насчитывает более 60 участников в восьми юрисдикциях.

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В рамках международной операции правоохранители провели 66 обысков в Киеве и 11 областях Украины. В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, почти 370 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличными.

Четырём ключевым участникам группировки было предъявлено подозрение. Все они находятся под стражей. За инкриминируемые преступления подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция.

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