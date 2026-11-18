Cyberprzestępcy dzwonili do pracowników przedsiębiorstw, podawali się za specjalistów IT i za pomocą komunikatów głosowych generowanych przez sztuczną inteligencję uzyskiwali dostęp do sieci korporacyjnych. Według danych Policji Narodowej co najmniej 28 firm przekazało już tej grupie ponad 40,5 mln dolarów okupu, a ostateczna kwota strat jest nadal ustalana.

O wykryciu międzynarodowej grupy hakerskiej poinformował pełniący obowiązki szefa Policji Narodowej Maksym Tsutsikiridze.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa sprawcy korzystali z własnej platformy z komunikatami głosowymi generowanymi przy pomocy sztucznej inteligencji. Podając się za przedstawicieli pomocy technicznej IT, oszukańczo uzyskiwali dostęp do wewnętrznych sieci firm. Następnie kradli i szyfrowali dane, blokowali działanie przedsiębiorstw i żądali milionowych okupów.

„Ustaliliśmy, że co najmniej 28 firm przelało hakerom ponad 40,5 miliona dolarów okupu — co odpowiada około 1,8 miliarda hrywien. To są już wypłacone pieniądze. Ostateczną wysokość strat wciąż ustalamy” – poinformował Tsutsikiridze.

Funkcjonariusze cyberpolicji oraz śledczy z Głównego Zarządu Śledczego Policji Narodowej dokumentowali działalność tej grupy przez ponad dwa lata we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Stanów Zjednoczonych (FBI).

Według informacji organów ścigania w skład organizacji wchodzi co najmniej 27 osób z różnych krajów. Powiązana z nią szersza struktura liczy ponad 60 członków w ośmiu jurysdykcjach.

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W ramach międzynarodowej operacji organy ścigania przeprowadziły 66 przeszukań w Kijowie i 11 obwodach Ukrainy. Podczas czynności śledczych zabezpieczono sprzęt komputerowy oraz prawie 370 tysięcy dolarów i 20 tysięcy euro w gotówce.

Czterem kluczowym członkom grupy postawiono zarzuty. Wszyscy oni przebywają w areszcie. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.

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