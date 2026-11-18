网络犯罪分子致电企业员工，冒充IT专家，并利用人工智能生成的语音消息，成功入侵了企业内部网络。 据国家警察局称，至少有28家公司已向该团伙支付了超过4050万美元的赎金，具体损失金额仍在核定中。

国家警察局代理局长马克西姆·茨茨基里泽透露了此次破获国际黑客团伙的情况。

据调查显示，犯罪分子利用了由人工智能生成的语音消息平台。他们冒充IT支持人员，通过欺骗手段获得了企业内部网络的访问权限。 随后，他们窃取并加密数据，瘫痪企业运营，并索要数百万赎金。

“我们已查明至少有28家企业向黑客支付了超过4050万美元的赎金——相当于约18亿格里夫纳。这已经是已支付的款项。 最终的损失金额仍在核定中，”茨茨基里泽表示。

网络警察及国家警察总局调查局的调查人员与美国联邦调查局（FBI）合作，对该团伙的活动进行了长达两年多的调查取证。

据执法部门消息，该组织至少有27名来自不同国家的成员。与其相关的更广泛网络在八个司法管辖区拥有超过60名成员。

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在此次国际行动中，执法部门在基辅及乌克兰11个州开展了66次搜查。调查过程中，查获了计算机设备以及近37万美元和2万欧元现金。

该团伙的四名核心成员已被通知涉嫌犯罪。他们目前均被羁押。根据被指控的罪行，嫌疑人面临最高15年有期徒刑。

来源：“Censor.NET”。

需要指出的是，黑客以据称窃取的ATB客户数据为由，索要40万美元赎金。

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