第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局前第一副主任弗拉基米尔·奥洛夫，在一段涉及最高反腐败法院上诉庭某案可能存在协议的新通话录音被公开后，向国家反腐败局提出了申诉。

据奥洛夫称，此事的相关情况包括曾举行过若干次会面，期间讨论了某些协议。他强调，关于这些协议未产生结果的解释，不应成为终止调查的依据。

此外，这位前官员还提到了1万美元这一数额，据他称，该数额出现在本案中。 他向国家反腐败局提出了一系列问题：是否核实了已公开录音的来源？是否查明了具体涉及哪些资金？以及是否查清了所有案情细节和对话参与者的角色？

“我有一个简单的问题要问NABU：是否核实过这些录音的来源？是否查明了具体涉及哪些资金？是否查清了所有情况以及对话参与者的角色？”奥洛夫指出。

此外，弗拉基米尔·奥尔洛夫还提到了自己遭到国家反腐败局和特别反腐败检察署的刑事起诉。据他称，一审法院已判其无罪，但反腐败机构仍坚持指控。

奥尔洛夫坚称，在秘密调查（侦查）行动的材料中，并未记录他曾要求提供非法利益，且他并未在收受贿赂时被当场抓获。

“但这并未阻止国家反腐败局和特别反腐败检察署将此案诉诸法庭，并在过去两年多时间里一直坚持指控，”这位前官员表示。

他认为，反腐败机构无论案件涉及何人，都应同样仔细地核查所有情况。

“我们的法律是人人平等的吗？还是说针对反腐败机构领导人的亲信，另有特殊规则？”——弗拉基米尔·奥尔洛夫总结道。

来源：弗拉基米尔·奥尔洛夫。

11月18日星期三，在人民代表奥列克西·贡恰连科的倡议下，基辅市议会召开了最高拉达临时调查委员会（TSK）关于国防领域违法行为及腐败违法行为的例行会议。 乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡受邀出席了此次会议。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了会议并回答了部分问题。特别是在会议期间，杜卡表示自己看过“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

此前，在NABU“迦太基”案中被曝光的涉案人员 叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾接受博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内呼叫中心的总数，以及此类业务需要保护伞的必要性。

此外，布尔金还介绍了乌克兰呼叫中心按诈骗类型进行的分类。据他所述，呼叫中心根据业务性质可分为5至6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，也就是专门欺骗老爷爷老奶奶的那种；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于欺诈，但此类中心专门招揽那些想快速致富的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及投资返利类呼叫中心。

此外，“墨西哥人”确认了录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出了解释。“德尼·比古斯本人并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们没有采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中所说的话，都无关紧要，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

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