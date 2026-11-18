法院裁定对奥西波娃采取羁押措施，羁押期限至1月16日。据公共电视台记者11月18日报道。

检察官列举的风险包括：可能藏匿、销毁或篡改证据，以及在执法机构中拥有广泛的人脉关系。 奥西波夫的律师表示，当事人目前被关押在单人牢房中，且并非“犯罪组织”的策划者，因为安全局（SBU）的将军和经验丰富的警察不可能隶属于他。

据国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）称，“克里米纳尔” 是“犯罪团伙”的头目，该团伙与诈骗呼叫中心有关联，从事毒品交易、制造假外币、绑架和虐待人员以及敲诈勒索等活动。

来源：公共电视台

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了听证会并回答了部分问题。特别是在听证会上，杜卡表示自己看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

乌克兰国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构高官行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运营。

此前，在NABU“迦太基”案中被曝光的涉案人员 叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾接受博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内呼叫中心的总数，以及此类业务需要保护伞的必要性。

此外，布尔金还介绍了乌克兰呼叫中心按诈骗类型划分的分类。据他所述，呼叫中心根据业务性质可分为5至6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，也就是专门欺骗老爷爷老奶奶的那种；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于欺诈，但此类中心专门招揽那些想快速致富的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及投资返利类呼叫中心。

此外，“墨西哥人”确认了录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出了解释。“德尼·比古斯本人并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们并未采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中都未提及此事，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

需要指出的是，此前曾有人计划因记者比古斯对U420毒品网店的调查而向其泼酸。 11月4日星期三，乌克兰国家反腐败局公布了U420案件涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。 其中，特别提到了因记者德尼·比古斯报道U420毒品商店相关内容，而计划对他实施酸液袭击。

关注我们在