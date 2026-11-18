Sąd zastosował wobec Osipowej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego do 16 stycznia. Poinformowała o tym 18 listopada korespondentka Suspilne.

Wśród czynników ryzyka prokurator wymienił możliwość ukrycia się, zniszczenia lub zafałszowania dowodów oraz szerokie powiązania w organach ścigania. Adwokat Osipowa oświadczył, że jego klient przebywa w celi izolacyjnej i nie jest organizatorem „organizacji przestępczej”, ponieważ generałowie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz doświadczeni funkcjonariusze policji nie mogli podlegać jego zwierzchnictwu.

Według danych NABU i SAP „Kryminal” był organizatorem „grupy przestępczej”, która była powiązana z działalnością oszukańczych call center, zajmowała się handlem narkotykami, fałszowaniem zagranicznej waluty, porwaniami i torturowaniem ludzi, a także wymuszaniem pieniędzy.

Źródło: Suspilne

Przypomnijmy, że generał Serhij Duka stawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony takiej działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale tutaj poszukuje się awanturników, którzy chcą szybko zarobić. Są to centra obsługi telefonicznej zajmujące się wróżbiarstwem. Centra obsługi telefonicznej zajmujące się handlem suplementami diety, centra obsługi telefonicznej zajmujące się piramidami finansowymi oraz centra obsługi telefonicznej zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził, że to jego głos na nagraniach, i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej przeciwko sobie. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

Przypomnijmy, że planowano oblać dziennikarza Bigusa kwasem w związku z dochodzeniem dotyczącym sklepów z narkotykami U420. W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

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