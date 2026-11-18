Суд назначил Осиповой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 января. Об этом 18 ноября сообщила корреспондентка Суспильного.

Среди рисков прокурор назвал возможность укрывательства, уничтожения или фальсификации доказательств, а также широкий круг связей в правоохранительных органах. Адвокат Осипова заявил, что его подзащитный находится в одиночной камере и не является организатором «преступной организации», ведь генералы СБУ и опытные сотрудники полиции не могли находиться в его подчинении.

По данным НАБУ и САП, «Криминал» был организатором «преступной группировки», которая связана с деятельностью мошеннических колл-центров, занималась торговлей наркотиками, изготовлением фальшивой иностранной валюты, похищением и пытками людей, а также вымогательством денег.

Источник: Суспильне

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с Форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гадалкам. Колл-центры по торговле бадами, колл-центры по пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Напомним, журналиста Бигуса планировали облить кислотой из-за расследования о наркошопах U420. В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркомагазинах U420.

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