Министерство иностранных дел Украины выступило против возможного назначения россиянина Алексея Ферапонтова на должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинская сторона считает такое кадровое решение неприемлемым из-за причастности этого чиновника к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию оккупации Запорожской АЭС.

По информации дипломатического ведомства, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен назначить Ферапонтова своим заместителем — руководителем Департамента ядерной энергетики.

В настоящее время российский чиновник занимает должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ («Ростехнадзор»).

В МИД подчеркнули, что возражения Украины связаны не с гражданством кандидата, а с его деятельностью в рамках российских государственных органов. По оценке украинской стороны, эти структуры причастны к попыткам легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции и распространить на нее российский регуляторный контроль.

В ведомстве также напомнили, что Ферапонтов находится под персональными санкциями Украины в соответствии с указом президента от 12 февраля 2023 года № 75/2023.

«Назначение такого лица на одну из высших должностей в МАГАТЭ стало бы откровенным потаканием российской политике незаконного захвата украинских ядерных объектов и попыткам легитимизации их оккупации», — говорится в заявлении министерства.

Украинские дипломаты подчеркнули, что Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, до сих пор находится под российской оккупацией. Использование станции российскими войсками, по оценке МИД, создает серьезные угрозы ядерной безопасности.

В министерстве также обратили внимание на то, что Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России прекратить незаконные действия в отношении ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

Отдельно украинская сторона сослалась на статью VII Устава МАГАТЭ. Она предусматривает высокие стандарты профессиональной компетентности, добросовестности и независимости сотрудников агентства от внешнего влияния.

В МИД считают, что соблюдение этих принципов особенно важно с учетом участия Рафаэля Гросси в отборе на должность генерального секретаря ООН.

Дипломаты подчеркнули, что кадровые решения МАГАТЭ должны быть прозрачными и не должны вызывать сомнений относительно политического влияния отдельных государств на работу международной организации.

Украинский внешнеполитический ведомство призвало Рафаэля Гросси отказаться от назначения Алексея Ферапонтова. Кроме того, МИД обратился к государствам-членам МАГАТЭ с призывом дать оценку ситуации и принять меры, чтобы не допустить такого кадрового решения.

«Россия не должна получать дополнительные возможности для влияния на деятельность международных институтов путем назначения должностных лиц своих государственных органов на руководящие посты», — заявили украинские дипломаты.

Об этом свидетельствует официальное заявление МИД Украины.

Напомним, генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции в Вене, Австрия. Встреча состоялась в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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