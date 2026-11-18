乌克兰外交部反对可能任命俄罗斯人阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一事。 乌克兰方面认为，鉴于该官员参与了俄罗斯国家机构旨在为占领扎波罗热核电站行为正名的一系列行动，此项人事决定是不可接受的。

据外交部门消息，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西打算任命费拉庞托夫为其副手——核能司司长。

目前，这位俄罗斯官员担任俄罗斯联邦环境、技术与核监督局（“罗斯技术监督局”）副局长一职。

乌克兰外交部强调，乌克兰的反对并非基于该候选人的国籍，而是基于其在俄罗斯国家机关内的活动。 据乌克兰方面评估，这些机构参与了试图使占领扎波罗热核电站的行为合法化，并将其纳入俄罗斯监管控制范围的行动。

该部还提醒称，根据2023年2月12日第75/2023号总统令，费拉庞托夫目前正受到乌克兰的个人制裁。

“若任命此人担任国际原子能机构最高职位之一，将是对俄罗斯非法占领乌克兰核设施政策以及为其占领行为正名企图的公然纵容，”该部在声明中指出。

乌克兰外交官强调，作为欧洲最大的核电站，扎波罗热核电站至今仍处于俄罗斯占领之下。据外交部评估，俄军对该电站的利用给核安全带来了严重威胁。

外交部还指出，国际原子能机构（IAEA）理事会和大会曾多次要求俄罗斯停止针对扎波罗热核电站的非法行动，并将该电站交还乌克兰控制。

乌克兰方面还特别援引了《国际原子能机构规约》第七条。该条规定了机构工作人员在专业能力、诚信以及不受外部影响方面的独立性应达到的高标准。

外交部认为，鉴于拉斐尔·格罗西正在参与联合国秘书长职位的遴选，遵守这些原则尤为重要。

外交官们强调，国际原子能机构的人事决定必须透明，且不应引发外界对个别国家对该国际组织工作施加政治影响的质疑。

乌克兰外交部呼吁拉斐尔·格罗西放弃任命阿列克谢·费拉庞托夫的决定。 此外，乌克兰外交部还呼吁国际原子能机构各成员国对这一情况进行评估，并采取措施以阻止此类人事决定。

“俄罗斯不应通过将其国家机关官员任命为领导职位，从而获得影响国际机构活动的额外机会，”乌克兰外交官表示。

乌克兰外交部的一份官方声明证实了这一点。

需要指出的是，俄罗斯国家原子能公司（“罗萨托姆”）总干事阿列克谢·利哈乔夫与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在奥地利维也纳就扎波罗热核电站的安全问题进行了讨论。 此次会晤是在国际原子能机构大会期间举行的。

国际原子能机构（IAEA）将向19个对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

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