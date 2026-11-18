Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się ewentualnej nominacji Rosjanina Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Strona ukraińska uważa taką decyzję kadrową za niedopuszczalną ze względu na udział tego urzędnika w działaniach rosyjskich struktur państwowych mających na celu legitymizację okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Według informacji ministerstwa spraw zagranicznych dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi zamierza mianować Ferapontowa swoim zastępcą – szefem Departamentu Energii Jądrowej.

Obecnie rosyjski urzędnik pełni funkcję zastępcy szefa Federalnej Służby Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Jądrowego Federacji Rosyjskiej („Rostechnadzor”).

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że zastrzeżenia Ukrainy nie wynikają z obywatelstwa kandydata, lecz z jego działalności w ramach rosyjskich organów państwowych. Według oceny strony ukraińskiej struktury te są zaangażowane w próby legitymizacji okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz rozszerzenia na nią rosyjskiej kontroli regulacyjnej.

W resortcie przypomniano również, że Ferapontow podlega sankcjom osobistym nałożonym przez Ukrainę zgodnie z dekretem prezydenta z dnia 12 lutego 2023 r. nr 75/2023.

„Mianowanie takiej osoby na jedno z najwyższych stanowisk w MAEA byłoby jawnym poparciem dla rosyjskiej polityki nielegalnego przejmowania ukraińskich obiektów jądrowych oraz prób legitymizacji ich okupacji” – czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Ukraińscy dyplomaci podkreślili, że elektrownia jądrowa w Zaporożu, największa elektrownia jądrowa w Europie, nadal znajduje się pod rosyjską okupacją. Wykorzystywanie elektrowni przez rosyjskie siły zbrojne, według oceny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego.

W ministerstwie zwrócono również uwagę, że Rada Zarządzająca i Konferencja Generalna MAEA wielokrotnie domagały się od Rosji zaprzestania bezprawnych działań wobec ELEZ oraz przywrócenia elektrowni pod kontrolę Ukrainy.

Osobno strona ukraińska powołała się na artykuł VII Statutu MAEA. Przewiduje on wysokie standardy kompetencji zawodowych, uczciwości oraz niezależności pracowników agencji od wpływów zewnętrznych.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych uważa się, że przestrzeganie tych zasad jest szczególnie ważne w kontekście udziału Rafaela Grossi w procesie wyboru na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Dyplomaci podkreślili, że decyzje kadrowe MAEA muszą być przejrzyste i nie powinny budzić wątpliwości co do politycznego wpływu poszczególnych państw na działalność tej międzynarodowej organizacji.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Rafaela Grossi do wycofania nominacji Aleksieja Ferapontowa. Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do państw członkowskich MAEA z apelem o ocenę sytuacji i podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takiej decyzji kadrowej.

„Rosja nie powinna zyskiwać dodatkowych możliwości wywierania wpływu na działalność instytucji międzynarodowych poprzez mianowanie urzędników swoich organów państwowych na stanowiska kierownicze” – oświadczyli ukraińscy dyplomaci.

Świadczy o tym oficjalne oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Przypomnijmy, że dyrektor generalny rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” Aleksiej Lichaczow oraz dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi omówili kwestię bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu w Wiedniu w Austrii. Spotkanie odbyło się przy okazji Konferencji Generalnej MAEA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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