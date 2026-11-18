Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр, поздравил украинских военнослужащих с Днём сержанта, который отмечается 18 ноября. Особое обращение он посвятил своей жене Наталье, которая также служит в армии и имеет позывной Крыла.

В своём поздравлении командующий отметил лидерские качества супруги, её эмпатию, поддержку военнослужащих и несокрушимую волю.

«Мой самый главный сержант — «Крыла». Лидерство, эмпатия, опора для солдата и несокрушимая воля. Значимость, обретшая на войне иные смыслы», — написал Бровди.

Также Мадяр поздравил весь сержантский состав Вооруженных сил Украины с праздником и завершил обращение словами о будущем Украины и временно оккупированного Крыма.

«С Днём сержанта Вооружённых Сил Украины. Мы устоим. Крым восстановим и откормим», — подчеркнул командующий.

В июне 2026 года Роберт Бровди и его жена Наталья отметили 30-ю годовщину брака. Супруги вместе уже три десятилетия, а сейчас оба связаны с военной службой.

Об этом Роберт Бровди написал в Facebook.

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