Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brovdi, znany pod pseudonimem Madyar, złożył ukraińskim żołnierzom życzenia z okazji Dnia Sierżanta, obchodzonego 18 listopada. Szczególne słowa skierował do swojej żony Natalii, która również służy w wojsku i nosi pseudonim Kryla.

W swoim przemówieniu dowódca podkreślił cechy przywódcze swojej żony, jej empatię, wsparcie dla żołnierzy oraz niezłomną wolę.

„Moja najważniejsza sierżantka to Kryla. Przywództwo, empatia, oparcie dla żołnierza i niezłomna wola. Znaczenie, które na wojnie nabrało innych wymiarów” – napisał Brovdi.

Madyar pogratulował również wszystkim sierżantom Sił Zbrojnych Ukrainy z okazji święta i zakończył przemówienie słowami o przyszłości Ukrainy oraz tymczasowo okupowanego Krymu.

„Z okazji Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy. Wytrzymamy. Odbudujemy Krym i przywrócimy mu dawny blask” – podkreślił dowódca.

W czerwcu 2026 roku Robert Brovdi i jego żona Natalia obchodzili 30. rocznicę ślubu. Małżonkowie są razem już od trzech dekad, a obecnie oboje są związani ze służbą wojskową.

Robert Brovdi napisał o tym na Facebooku.

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