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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, привітав українських військовослужбовців із Днем сержанта, який відзначають 18 листопада. Особливе звернення він присвятив своїй дружині Наталії, яка також служить у війську та має позивний Крила.

У своєму привітанні командувач відзначив лідерські якості дружини, її емпатію, підтримку військовослужбовців та незламну волю.

«Мій найголовніший сержант Крила. Лідерство, емпатія, опора солдата та незламна воля. Значущість, що набула на війні інших сенсів», — написав Бровді.

Також Мадяр привітав увесь сержантський склад Збройних сил України зі святом і завершив звернення словами про майбутнє України та тимчасово окупованого Криму.

«З Днем сержанта Збройних Сил України. Ми встоїмо. Крим відбудуємо та відгодуємо», — наголосив командувач.

У червні 2026 року Роберт Бровді та його дружина Наталія відзначили 30-ту річницю шлюбу. Подружжя разом уже три десятиліття, а нині обоє пов’язані з військовою службою.

Про це Роберт Бровді написав у Facebook.

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