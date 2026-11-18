В среду, 18 ноября, в украинских обменных пунктах подешевели доллар и евро. Снизились также средние курсы обеих валют в банках. При этом конкретная стоимость зависит от финансового учреждения и способа покупки валюты.

Сколько сегодня стоят доллар и евро в обменных пунктах и банках, а также по каким курсам валюту продают крупнейшие финансовые учреждения — рассказываем ниже.

По состоянию на утро среды, 18 ноября, доллар в обменных пунктах покупают в среднем по 45,75 гривны, что на 25 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем. Продают американскую валюту по 45,98 гривны — на 15 копеек дешевле.

Евро также продемонстрировало снижение. В обменных пунктах европейскую валюту покупают по 50,55 гривны (минус 32 копейки), а продают — по 50,90 гривны (минус 25 копеек).

Средний курс доллара в украинских банках составляет 45,27 гривны при покупке и 45,86 гривны при продаже. За день оба показателя снизились на 9 и 8 копеек соответственно.

Евро банки в среднем покупают по 49,75 гривны, что на 21 копейку меньше. Продают валюту по 50,68 гривны — на 16 копеек дешевле.

В ПриватБанке доллар в отделениях можно приобрести по курсу 45,85 гривны, что на 10 копеек ниже предыдущего показателя. При покупке валюты картой курс составляет 45,87 гривны и не изменился.

Евро в отделениях банка продают по 50,65 гривны — на 25 копеек дешевле. Для карточных операций курс составляет 50,76 гривны без изменений.

Ощадбанк в мобильном приложении предлагает доллар по 45,80 гривны, что на 10 копеек меньше. При покупке валюты по карте курс составляет 45,95 гривны — минус 5 копеек.

Евро в приложении «Мобильный Ощад» можно приобрести по 50,65 гривны, что на 25 копеек дешевле. Карточный курс составляет 50,85 гривны — на 15 копеек меньше.

В ПУМБ доллар в кассах продают по 45,90 гривны. Такой же курс действует и для коммерческих операций. За день показатель снизился на 10 копеек. Евро в отделениях банка можно купить по 50,60 гривны — на 20 копеек дешевле.

Monobank 18 ноября продает доллар по 45,76 гривны, что на 10 копеек меньше по сравнению с предыдущим курсом. Евро стоит 50,54 гривны — на 12 копеек дешевле.

Об этом свидетельствуют данные портала Minfin.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

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