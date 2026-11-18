18 ноября в Украине отмечают День сержанта Вооружённых сил Украины. Это профессиональный праздник военнослужащих, отвечающих за подготовку личного состава, поддержание дисциплины и слаженную работу подразделений. В 2026 году исполняется семь лет со дня первого празднования этой даты.

Какую роль играют сержанты в ВСУ

Сержантский корпус является важной частью системы военного управления. Сержанты не только выполняют обязанности младших командиров, но и обучают военнослужащих, контролируют соблюдение дисциплины, поддерживают боевой дух и помогают подразделениям действовать слаженно.

На тактическом уровне они участвуют в организации и выполнении боевых задач, координируют действия подчиненных, следят за готовностью личного состава и техники и контролируют выполнение команд.

Во время полномасштабной войны значение сержантского корпуса особенно возросло. От опыта, профессионализма и решений этих военных зависит слаженность подразделений и способность выполнять поставленные задачи.

История Дня сержанта ВСУ

День сержанта Вооружённых сил Украины был установлен 19 апреля 2019 года указом президента Украины № 153/2019. Документ предусматривает ежегодное празднование профессионального праздника 18 ноября.

Эту дату ввели, чтобы почтить преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин, а также их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Установление праздника стало частью изменений в системе военного управления и развития профессионального сержантского корпуса. Одним из направлений реформирования ВСУ было приведение военной подготовки, управления и лидерства в соответствие со стандартами НАТО.

Впервые День сержанта ВСУ отметили 18 ноября 2019 года. С тех пор эта дата стала поводом поблагодарить военных, которые обеспечивают повседневную работу подразделений и поддерживают боеспособность украинской армии.

Какие звания относятся к сержантскому составу

В украинской армии сержантский и старшинский состав делится на три категории: младший, старший и высший. К нему относятся следующие звания:

Младший сержантский состав: младший сержант, сержант.

Старший сержантский состав: старший сержант, главный сержант, штаб-сержант.

Высший сержантский состав: мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

В Военно-морских силах Украины этим званиям соответствуют старшинские звания.

Система воинских званий рядового и сержантского состава согласована со стандартами НАТО. Она предусматривает распределение ответственности и четкую иерархию. В зависимости от должности и специальности сержанты могут выполнять командные, штабные, инструкторские или специализированные задачи.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в прозе

В День сержанта украинцы традиционно поздравляют военнослужащих с профессиональным праздником и благодарят их за службу, мужество и верность присяге.

Варианты поздравлений:

Поздравляем с Днём сержанта Вооружённых сил Украины! Благодарим за ответственность, выдержку и верность военной присяге. Желаем крепкого здоровья, сил, надёжного братства и скорейшей победы Украины! С профессиональным праздником! Пусть хватает сил и вдохновения для выполнения всех задач, рядом всегда будут надёжные соратники, а дома ждут любовь, поддержка и тепло родных. Желаем здоровья, выдержки и мирного будущего! Поздравляем сержантов ВСУ! Ваш ежедневный труд, профессионализм и умение вести за собой людей имеют огромное значение для украинской армии. Спасибо за службу и защиту государства. Силы вам, мужества и возвращения домой с победой! С Днём сержанта ВСУ! Желаем уверенности в собственных силах, мудрых решений, крепкого здоровья и поддержки близких. Пусть каждое боевое задание завершается успешно, а над Украиной воцарится мир! Искренне благодарим всех представителей сержантского корпуса за преданность Украине, ответственность и мужество. Желаем выдержки, стойкости, уважения сослуживцев и скорейшего возвращения к мирной жизни!

Поздравление с Днём сержанта ВСУ в стихах

Воин, будь мужественным и сильным,

Пусть не угасает вера в душе.

Пусть путь твой будет победным,

А рядом будут надежные побратимы.

Пусть хватает сил и вдохновения,

Пусть обходят тебя тревоги.

Здоровья, мужества, добра,

И победы для Украины!

За мужество, выдержку и отвагу

Сегодня благодарим вас.

Пусть жизнь дарит радость,

А судьба — мир и счастье вам!

Пусть служба будет под покровом судьбы,

пусть хватает отваги и воли.

Пусть дома родные с нетерпением ждут,

а Украину объединяют победы!

С Днём сержанта Вооружённых сил Украины!

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