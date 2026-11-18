18 listopada w Ukrainie obchodzony jest Dzień Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest to święto zawodowe żołnierzy odpowiedzialnych za szkolenie personelu, utrzymywanie dyscypliny oraz sprawne funkcjonowanie jednostek. W 2026 roku minie siedem lat od pierwszego obchodzenia tej daty.

Jaką rolę odgrywają sierżanci w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Korpus sierżantów stanowi ważną część systemu dowodzenia wojskowego. Sierżanci nie tylko pełnią obowiązki młodszych dowódców, ale także szkolą żołnierzy, czuwają nad przestrzeganiem dyscypliny, podtrzymują ducha bojowego i pomagają oddziałom działać w sposób zgrany.

Na poziomie taktycznym uczestniczą w organizacji i realizacji zadań bojowych, koordynują działania podwładnych, czuwają nad gotowością personelu i sprzętu oraz kontrolują wykonywanie rozkazów.

W czasie wojny na pełną skalę znaczenie korpusu sierżantów szczególnie wzrosło. Od doświadczenia, profesjonalizmu i decyzji tych żołnierzy zależy zgranie jednostek oraz zdolność do wykonywania wyznaczonych zadań.

Historia Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy

Dzień Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowiono 19 kwietnia 2019 r. dekretem prezydenta Ukrainy nr 153/2019. Dokument przewiduje coroczne obchodzenie tego święta zawodowego 18 listopada.

Datę tę ustanowiono, aby uhonorować oddanie, odpowiedzialność i profesjonalizm sierżantów oraz starszych podoficerów, a także ich męstwo i heroizm w walce o wolność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy.

Ustanowienie tego święta stało się częścią zmian w systemie dowodzenia wojskowego oraz rozwoju profesjonalnego korpusu sierżantów. Jednym z kierunków reformy Sił Zbrojnych Ukrainy było dostosowanie szkolenia wojskowego, dowodzenia i przywództwa do standardów NATO.

Po raz pierwszy Dzień Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy obchodzono 18 listopada 2019 roku. Od tego czasu data ta stała się okazją do wyrażenia wdzięczności żołnierzom, którzy zapewniają codzienne funkcjonowanie jednostek i utrzymują zdolność bojową ukraińskiej armii.

Jakie stopnie należą do korpusu sierżantów

W ukraińskiej armii skład sierżancki i starszyzny dzieli się na trzy kategorie: młodszy, starszy i wyższy. Należą do niego następujące stopnie:

Młodsza kadra sierżancka: młodszy sierżant, sierżant.

Starsza kadra sierżancka: starszy sierżant, sierżant główny, sierżant sztabowy.

Wyższa kadrę sierżancką: sierżant-mistrz, starszy sierżant-mistrz, główny sierżant-mistrz.

W Siłach Morskich Ukrainy stopniom tym odpowiadają stopnie starszych podoficerów.

System stopni wojskowych szeregowych i sierżantów jest zgodny ze standardami NATO. Przewiduje on podział obowiązków oraz jasną hierarchię. W zależności od stanowiska i specjalizacji sierżanci mogą wykonywać zadania dowódcze, sztabowe, instruktorskie lub specjalistyczne.

Życzenia z okazji Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy w prozie

W Dzień Sierżanta Ukraińcy tradycyjnie gratulują żołnierzom z okazji ich święta zawodowego i dziękują im za służbę, męstwo oraz wierność przysiędze.

Przykłady życzeń:

Gratulujemy z okazji Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy! Dziękujemy za odpowiedzialność, opanowanie i wierność przysiędze wojskowej. Życzymy dobrego zdrowia, sił, niezawodnego braterstwa i jak najszybszego zwycięstwa Ukrainy! Z okazji święta zawodowego! Niech nie zabraknie wam sił i zapału do wykonywania wszystkich zadań, niech zawsze będą przy was niezawodni towarzysze broni, a w domu czeka na was miłość, wsparcie i ciepło bliskich. Życzymy zdrowia, wytrwałości i pokojowej przyszłości! Gratulujemy sierżantom Sił Zbrojnych Ukrainy! Wasza codzienna praca, profesjonalizm i umiejętność kierowania ludźmi mają ogromne znaczenie dla ukraińskiej armii. Dziękujemy za służbę i ochronę państwa. Życzymy wam siły, odwagi i powrotu do domu z zwycięstwem! Z okazji Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy! Życzymy wiarę we własne siły, mądrych decyzji, dobrego zdrowia i wsparcia bliskich. Niech każda misja bojowa zakończy się sukcesem, a nad Ukrainą zapanuje pokój! Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom korpusu sierżantów za oddanie Ukrainie, odpowiedzialność i męstwo. Życzymy wytrwałości, niezłomności, szacunku kolegów po broni oraz jak najszybszego powrotu do spokojnego życia!

Życzenia z okazji Dnia Sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy w wierszach

Wojowniku, bądź odważny i silny,

Niech wiara w duszy nie zgaśnie.

Niech twoja droga będzie zwycięska,

A u boku będą niezawodni towarzysze broni.

Niech nie zabraknie ci sił i zapału,

niech omijają cię troski.

Zdrowia, męstwa, dobra i

zwycięstw dla Ukrainy!

Za męstwo, wytrwałość i odwagę

– dziś wam dziękujemy.

Niech życie obdarzy was radością,

a los – pokojem i szczęściem!

Niech służba będzie pod opieką losu,

niech wystarczy wam odwagi i woli.

Niech bliscy w domu czekają z niecierpliwością,

a Ukrainę jednoczą zwycięstwa!

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