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19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби. Цього року виповнюється 105 років від створення Української метеорологічної служби.

Щороку 19 листопада професійне свято відзначають синоптики, метеорологи, гідрологи та інші фахівці, які спостерігають за погодою, станом річок і змінами клімату.

Їхня робота дає змогу завчасно попереджати населення про небезпечні природні явища, зокрема сильні зливи, снігопади, заморозки, паводки та штормовий вітер.

Дата свята пов'язана з історією створення української державної метеорологічної служби. 19 листопада 1921 року Рада народних комісарів УСРР ухвалила декрет про організацію Української метеорологічної служби – Укрмету. Саме цей день вважається початком її історії.

У 1929 році на базі Укрмету створили Гідрометеорологічний комітет, який об'єднав метеорологічні та гідрологічні спостереження. Так розпочалося формування єдиної гідрометеорологічної системи України.

Офіційно професійне свято встановили у 2003 році указом №208/2003 президента Леоніда Кучми.

Як в Україні почали спостерігати за погодою

Історія метеорологічних спостережень на українських землях значно давніша за створення державної служби. Одні з перших відомих інструментальних вимірювань у Києві проводили ще 1771 року. Їх пов'язують із військовим лікарем Лерхе.

У XIX столітті метеорологічні спостереження поступово поширювалися на інші міста. У 1836 році в Луганську відкрили першу метеорологічну обсерваторію на території сучасної України. У 1855 році почала працювати Київська метеорологічна обсерваторія, а згодом аналогічні установи з'явилися в Одесі та інших містах.

Наприкінці XIX століття на українських землях уже діяла розгалужена мережа метеорологічних пунктів. Зокрема, Придніпровська мережа налічувала близько 700 пунктів спостереження.

Тоді фахівці переважно використовували механічні прилади, а результати вимірювань записували вручну. Сьогодні ці архіви допомагають науковцям порівнювати погодні умови різних історичних періодів і досліджувати кліматичні зміни.

Одним із прикладів тривалої історії метеорологічних спостережень є станція «Ковель» на Волині. Вона розпочала роботу у 1891 році та є однією з найстаріших метеостанцій регіону.

Працівники станції спостерігають за температурою та вологістю повітря, температурою ґрунту, опадами, напрямком і швидкістю вітру. Частину показників нині фіксують за допомогою сучасних електронних приладів.

Під час Другої світової війни роботу станції призупинили. Повноцінні спостереження відновили 31 березня 1945 року.

Історичні дані, які метеорологи збирали протягом десятиліть, мають важливе значення для дослідження клімату та змін погодних умов.

Чим займаються метеорологи та синоптики

Робота гідрометеорологічної служби не обмежується складанням прогнозів погоди на найближчі дні. Її фахівці збирають та аналізують інформацію про стан атмосфери, водних об'єктів і навколишнього середовища.

Метеорологи вимірюють температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, швидкість і напрямок вітру, кількість опадів.

Гідрологи стежать за рівнями води в річках, озерах і водосховищах, досліджують водний режим та прогнозують можливі паводки.

Синоптики опрацьовують отримані дані, використовують супутникові знімки та результати математичних розрахунків, щоб визначити майбутні погодні умови.

Головною установою, яка виконує ці завдання на загальнодержавному рівні, є Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій – Укргідрометцентр.

Він аналізує та прогнозує погодні умови, стежить за гідрологічною ситуацією на річках і водосховищах, готує попередження про небезпечні природні явища. Центр також координує роботу підпорядкованих гідрометеорологічних організацій і забезпечує відповідною інформацією органи влади, Збройні сили України та населення через медіа.

Цікаво, що навіть звичайний дощ має власну систему вимірювання. Кількість опадів визначають у міліметрах. Один міліметр опадів відповідає одному літру води на квадратний метр поверхні. Для вимірювання на метеостанціях використовують спеціальні прилади – опадоміри.

Інформація гідрометеорологів потрібна не лише людям, які планують відпочинок або подорожі. Нею користуються авіація, залізниця, енергетика, сільське господарство, комунальні служби та рятувальники.

Завдяки роботі українських метеорологів і гідрологів суспільство отримує своєчасні прогнози та попередження, які допомагають підготуватися до небезпечних погодних явищ і зменшити їхні наслідки.

Привітання з Днем працівників гідрометеорологічної служби

З професійним святом! Дякуємо за вашу уважність, відповідальність і щоденну працю. Бажаємо, щоб усі прогнози справджувалися, прилади працювали без збоїв, а робочі будні минали спокійно. Нехай у серці завжди панує гарна погода, а вдома чекають затишок і тепло.

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Вітаємо з Днем працівників гідрометеорологічної служби! Бажаємо міцного здоров’я, професійних успіхів, точних прогнозів і спокійних робочих змін. Нехай у житті завжди буде сонячно, поруч будуть надійні люди, а кожен день приносить добрі новини та приємні несподіванки.

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З Днем гідрометеорологічної служби! Бажаємо точних прогнозів, сприятливих умов для роботи, професійного визнання та нових досягнень. Нехай у житті буде якомога більше сонячних днів, теплих зустрічей і щасливих моментів!

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Вітаємо з Днем працівників гідрометеорологічної служби! Бажаємо витримки, сил, натхнення та впевненості у завтрашньому дні. Нехай ваші прогнози допомагають зберігати життя, а над Україною якнайшвидше запанує мирне небо. Здоров’я вам і вашим близьким, добробуту та Перемоги!

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Щиро вітаємо з професійним святом! Ваша робота потребує терпіння, точності та великої відповідальності. Бажаємо, щоб турботи обходили стороною, у справах завжди був сприятливий прогноз, а кожен новий день дарував надію, радість і тепло. Нехай у ваших домівках завжди панує затишок!

Привітання у віршах

Хай вітер приносить лиш добрі новини,

А сонце зігріє у кожну годину.

Хай дощ омиває тривоги й печалі,

А щастя чекає на кожному кроці!

Бажаємо миру, здоров’я і сили,

Щоб рідні завжди вас любили.

Хай кожен прогноз буде точним і вдалим,

А дні – світлими, добрими й гарними!

***

Нехай у небі буде сонце,

А в домі – радість і тепло.

Хай щастя стукає в віконце,

А все погане відійшло.

Хай прогнози будуть точні,

Дні – спокійні та ясні.

Миру, успіхів, наснаги І здійснення усіх бажань!

***

Синоптики, зі святом вас вітаємо,

Точних прогнозів щиро побажаємо.

Хай буде сонце, затишок і мир,

А доля дарує щастя повний вир!

Хай праця ваша цінується завжди,

Минають стороною всі біди.

Здоров’я, радості, добра,

Щоб щасливою була кожна пора!

***

Хай сонце світить вам щодня,

Хай буде радість і весна.

Хай прогнози всі збуваються,

А мрії легко здійснюються!

Здоров’я, щастя і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Хай мирне небо буде ясним,

А кожен день – щасливим, прекрасним!

Нагадаємо, у середу, 18 листопада 2026 року, православні віряни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святих мучеників Платона й Романа. Обидва святі жили за часів переслідування християн і загинули через відмову зректися своєї віри. У народній традиції цей день також пов’язували з прикметами про майбутню зиму.

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