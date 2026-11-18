11月19日，乌克兰庆祝水文气象服务工作者日。今年是乌克兰气象局成立105周年。

每年11月19日，气象预报员、气象学家、水文学家以及其他负责监测天气、河流状况和气候变化的专家们都会庆祝这一职业节日。

他们的工作使公众能够及早获得关于危险自然现象的预警，特别是强降雨、降雪、霜冻、洪水和暴风。

这一节日的日期与乌克兰国家气象局成立的历史密切相关。1921年11月19日，乌克兰苏维埃社会主义共和国人民委员会通过了关于组建乌克兰气象局（Ukrmet）的法令。 这一天被视为该机构历史的开端。

1929年，在乌克兰气象局的基础上成立了水文气象委员会，该委员会将气象观测与水文观测整合在一起。乌克兰统一的水文气象体系由此开始形成。

2003年，根据总统列昂尼德·库奇马签署的第208/2003号法令，该节日被正式确立为行业节日。

乌克兰是如何开始观测天气的

乌克兰境内的气象观测历史远早于国家气象服务的建立。1771年，基辅就进行了最早的已知仪器测量之一，这些测量被认为与军医勒赫有关。

19世纪，气象观测逐渐扩展到其他城市。1836年，卢甘斯克建立了现今乌克兰境内第一座气象观测站。 1855年，基辅气象观测站开始运作，随后敖德萨及其他城市也相继建立了类似机构。

到19世纪末，乌克兰境内已形成了一个庞大的气象观测点网络。其中，第聂伯河流域的观测网络就拥有约700个观测点。

当时，专家们主要使用机械仪器，并手动记录测量结果。如今，这些档案帮助科学家们比较不同历史时期的天气状况，并研究气候变化。

沃伦地区的“科韦尔”气象站便是气象观测悠久历史的一个例证。该站始建于1891年，是该地区历史最悠久的气象站之一。

该站的工作人员负责观测气温、空气湿度、地温、降水以及风向和风速。目前，部分指标已通过现代电子仪器进行记录。

第二次世界大战期间，该站曾暂停运作。1945年3月31日，观测工作全面恢复。

气象学家数十年来收集的历史数据，对于气候研究和天气条件变化具有重要意义。

气象学家和天气预报员的工作内容

水文气象服务的工作不仅限于编制未来几天的天气预报。其专家们还会收集并分析有关大气状况、水体及环境状况的信息。

气象学家测量空气温度、大气压力、湿度、风速和风向以及降水量。

水文专家监测河流、湖泊和水库的水位，研究水文状况并预测可能发生的洪水。

气象预报员处理所获得的数据，利用卫星图像和数学计算结果来预测未来的天气状况。

在国家层面负责执行这些任务的主要机构是乌克兰国家紧急情况局下属的乌克兰水文气象中心——乌克兰水文气象中心。

该中心负责分析和预报天气状况，监测河流及水库的水文情况，并发布关于危险自然现象的预警。 该中心还负责协调下属水文气象组织的工作，并通过媒体向政府部门、乌克兰武装部队及公众提供相关信息。

有趣的是，即便是普通的降雨也有其独特的测量体系。 降水量以毫米为单位进行测量。1毫米的降水相当于每平方米表面积1升的水。气象站使用专门的仪器——雨量计——来测量降水量。

水文气象学家的信息不仅对计划度假或旅行的人士至关重要，航空、铁路、能源、农业、公用事业及救援部门也都依赖这些信息。

得益于乌克兰气象学家和水文专家的工作，社会能够获得及时的预报和预警，从而为应对危险天气现象做好准备，并减轻其影响。

祝贺水文气象服务工作者节

祝贺各位专业节日快乐！感谢你们的细致、责任感以及日复一日的辛勤工作。 祝愿所有预报都能准确无误，仪器设备运行顺畅，工作日常平稳安宁。愿你们心中永远晴空万里，家中充满温馨与温暖。

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祝贺水文气象服务工作者节！ 祝愿大家身体健康、事业有成、预报精准、工作顺遂。愿生活永远阳光明媚，身边有值得信赖的人相伴，每一天都带来好消息和愉快的惊喜。

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祝贺水文气象服务日！祝愿预报精准、工作条件优越、获得专业认可并取得新成就。愿生活中有尽可能多的晴朗日子、温馨的相聚和幸福的时刻！

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祝贺水文气象服务工作者日！祝愿大家拥有坚韧的毅力、充沛的精力、源源不断的灵感，并对未来充满信心。 愿你们的预报能帮助守护生命，愿乌克兰上空早日重现和平的天空。祝愿你们和亲人身体健康、生活安康、胜利在望！

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衷心祝贺各位专业节日快乐！你们的工作需要耐心、精准和高度的责任感。 祝愿烦恼远离，工作总能获得有利的预报，每一天都带来希望、喜悦与温暖。愿您的家中永远充满温馨！

诗歌祝福

愿微风只带来好消息，

让阳光时刻温暖你们。

愿雨水冲刷掉忧虑与悲伤，

幸福在每一步等待着你们！

祝您平安、健康、充满力量，

愿亲人永远爱你。

愿每一项预测都精准而顺利，

愿每一天都明亮、美好而幸福！

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愿天空中阳光明媚，

家中充满喜悦与温暖。

愿幸福轻叩窗棂，

让一切不快都离我们远去。

愿天气预报准确无误，

日子——平静而明朗。

愿和平、成功、活力以及所有愿望都能实现！

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气象预报员们，祝你们节日快乐，

衷心祝愿你们的预报精准无误。

愿阳光普照，安宁祥和，

愿命运赐予你们满溢的幸福！

愿你们的辛勤工作永远受到重视，

愿所有灾祸都与你们擦肩而过。

健康、喜悦、美好，

愿每个时刻都充满幸福！

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愿阳光每天照耀着你们，

愿欢乐与春天常伴左右。

愿所有预言都能成真，

愿梦想轻松成真！

愿你们拥有健康、幸福与温暖，

愿命运慷慨相待。

愿和平的天空晴朗无云，

愿每一天都幸福美好！

提醒一下，2026年11月18日星期三，遵循新儒略历的东正教信徒将纪念圣殉道者柏拉图和罗曼。 这两位圣徒都生活在基督徒遭受迫害的时代，因拒绝背弃信仰而殉道。在民间传统中，这一天还与关于未来冬天的预兆有关。

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