19 listopada w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pracowników Służby Hydrometeorologicznej. W tym roku mija 105 lat od utworzenia Ukraińskiej Służby Meteorologicznej.

Co roku 19 listopada swoje święto zawodowe obchodzą synoptycy, meteorolodzy, hydrolodzy i inni specjaliści, którzy obserwują pogodę, stan rzek i zmiany klimatu.

Ich praca pozwala z wyprzedzeniem ostrzegać ludność przed niebezpiecznymi zjawiskami naturalnymi, w szczególności przed ulewnymi deszczami, opadami śniegu, przymrozkami, powodziami i wichurami.

Data święta wiąże się z historią powstania ukraińskiej państwowej służby meteorologicznej. 19 listopada 1921 roku Rada Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR przyjęła dekret o utworzeniu Ukraińskiej Służby Meteorologicznej – Ukrmetu. Właśnie ten dzień uznaje się za początek jej historii.

W 1929 roku na bazie Ukrmetu utworzono Komitet Hydrometeorologiczny, który połączył obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne. Tak rozpoczęło się tworzenie jednolitego systemu hydrometeorologicznego Ukrainy.

Oficjalne święto branżowe ustanowiono w 2003 roku dekretem nr 208/2003 prezydenta Leonida Kuczmy.

Jak w Ukrainie zaczęto obserwować pogodę

Historia obserwacji meteorologicznych na ziemiach ukraińskich sięga znacznie dalej niż powstanie służby państwowej. Jedne z pierwszych znanych pomiarów instrumentalnych w Kijowie przeprowadzono już w 1771 roku. Przypisuje się je lekarzowi wojskowemu Lerche.

W XIX wieku obserwacje meteorologiczne stopniowo rozprzestrzeniały się na inne miasta. W 1836 roku w Ługańsku otwarto pierwsze obserwatorium meteorologiczne na terenie współczesnej Ukrainy. W 1855 roku rozpoczęła działalność Obserwatorium Meteorologiczne w Kijowie, a później podobne placówki powstały w Odessie i innych miastach.

Pod koniec XIX wieku na ziemiach ukraińskich funkcjonowała już rozbudowana sieć punktów meteorologicznych. W szczególności sieć nad Dnieprem liczyła około 700 punktów obserwacyjnych.

Wówczas specjaliści korzystali głównie z przyrządów mechanicznych, a wyniki pomiarów zapisywano ręcznie. Dzisiaj archiwa te pomagają naukowcom porównywać warunki pogodowe z różnych okresów historycznych oraz badać zmiany klimatyczne.

Jednym z przykładów długiej historii obserwacji meteorologicznych jest stacja „Kowel” na Wołyniu. Rozpoczęła działalność w 1891 roku i jest jedną z najstarszych stacji meteorologicznych w regionie.

Pracownicy stacji monitorują temperaturę i wilgotność powietrza, temperaturę gleby, opady oraz kierunek i prędkość wiatru. Część parametrów rejestruje się obecnie za pomocą nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Podczas II wojny światowej działalność stacji została zawieszona. Pełne obserwacje wznowiono 31 marca 1945 roku.

Dane historyczne, gromadzone przez meteorologów przez dziesięciolecia, mają istotne znaczenie dla badań klimatu i zmian warunków pogodowych.

Czym zajmują się meteorolodzy i synoptycy

Praca służby hydrometeorologicznej nie ogranicza się do sporządzania prognoz pogody na najbliższe dni. Jej specjaliści gromadzą i analizują informacje o stanie atmosfery, zbiorników wodnych i środowiska naturalnego.

Meteorolodzy mierzą temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru oraz ilość opadów.

Hydrolodzy monitorują poziomy wody w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, badają reżim wodny i prognozują możliwe powodzie.

Synoptycy przetwarzają uzyskane dane, wykorzystują zdjęcia satelitarne oraz wyniki obliczeń matematycznych w celu określenia przyszłych warunków pogodowych.

Główną instytucją realizującą te zadania na poziomie ogólnokrajowym jest Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – Ukrhydrometcentrum.

Analizuje on i prognozuje warunki pogodowe, monitoruje sytuację hydrologiczną na rzekach i w zbiornikach wodnych oraz przygotowuje ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach naturalnych. Centrum koordynuje również pracę podległych mu organizacji hydrometeorologicznych oraz dostarcza odpowiednie informacje organom władzy, Siłom Zbrojnym Ukrainy oraz społeczeństwu za pośrednictwem mediów.

Co ciekawe, nawet zwykły deszcz ma swój własny system pomiarowy. Ilość opadów określa się w milimetrach. Jeden milimetr opadów odpowiada jednemu litrowi wody na metr kwadratowy powierzchni. Do pomiarów w stacjach meteorologicznych wykorzystuje się specjalne urządzenia – opadomierze.

Informacje od hydrometeorologów są potrzebne nie tylko osobom planującym wypoczynek lub podróże. Korzystają z nich również lotnictwo, kolej, energetyka, rolnictwo, służby komunalne oraz służby ratownicze.

Dzięki pracy ukraińskich meteorologów i hydrologów społeczeństwo otrzymuje aktualne prognozy i ostrzeżenia, które pomagają przygotować się na niebezpieczne zjawiska pogodowe i ograniczyć ich skutki.

Życzenia z okazji Dnia Pracowników Służby Hydrometeorologicznej

Z okazji święta zawodowego! Dziękujemy za Państwa troskę, odpowiedzialność i codzienną pracę. Życzymy, aby wszystkie prognozy się sprawdzały, urządzenia działały bez zakłóceń, a codzienne obowiązki przebiegały spokojnie. Niech w sercu zawsze panuje piękna pogoda, a w domu czeka na Państwa przytulność i ciepło.

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Gratulujemy z okazji Dnia Pracowników Służby Hydrometeorologicznej! Życzymy Państwu dobrego zdrowia, sukcesów zawodowych, trafnych prognoz i spokojnych zmian roboczych. Niech w życiu zawsze świeci słońce, niech obok będą Państwo mieli godnych zaufania ludzi, a każdy dzień przynosi dobre wiadomości i miłe niespodzianki.

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Z okazji Dnia Służby Hydrometeorologicznej! Życzymy trafnych prognoz, sprzyjających warunków do pracy, uznania zawodowego i nowych osiągnięć. Niech w życiu będzie jak najwięcej słonecznych dni, ciepłych spotkań i szczęśliwych chwil!

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Gratulujemy z okazji Dnia Pracowników Służby Hydrometeorologicznej! Życzymy wytrwałości, siły, inspiracji i pewności co do przyszłości. Niech Państwa prognozy pomagają ratować życie, a nad Ukrainą jak najszybciej zapanuje spokojne niebo. Życzymy zdrowia Państwu i Państwa bliskim, pomyślności oraz zwycięstwa!

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Serdecznie gratulujemy z okazji święta zawodowego! Wasza praca wymaga cierpliwości, precyzji i ogromnej odpowiedzialności. Życzymy, aby troski omijały Was szerokim łukiem, aby w sprawach zawsze panowała sprzyjająca prognoza, a każdy nowy dzień przynosił nadzieję, radość i ciepło. Niech w Waszych domach zawsze panuje przytulność!

Życzenia w wierszach

Niech wiatr przynosi same dobre wieści,

a słońce ogrzewało o każdej porze.

Niech deszcz zmywa troski i smutki,

A szczęście czeka na każdym kroku!

Życzymy pokoju, zdrowia i siły,

aby bliscy zawsze was kochali.

Niech każda prognoza będzie trafna i pomyślna,

A dni – jasne, dobre i piękne!

***

Niech na niebie świeci słońce,

a w domu – radość i ciepło.

Niech szczęście puka do okna,

a wszystko, co złe, odejdzie.

Niech prognozy będą trafne,

a dni – spokojne i pogodne.

Pokoju, sukcesów, inspiracji I spełnienia wszystkich marzeń!

***

Synoptycy, składamy wam życzenia z okazji święta,

i szczerze życzymy trafnych prognoz.

Niech będzie słońce, spokój i pokój,

a los obdarzy was pełnią szczęścia!

Niech wasza praca zawsze będzie doceniana,

A wszelkie nieszczęścia omijają was szerokim łukiem.

Zdrowia, radości, dobra,

Niech każda pora roku będzie szczęśliwa!

***

Niech słońce świeci wam każdego dnia,

Niech będzie radość i wiosna.

Niech wszystkie prognozy się spełnią,

A marzenia łatwo się spełniają!

Zdrowia, szczęścia i ciepła,

Niech los będzie hojny.

Niech spokojne niebo będzie jasne,

a każdy dzień – szczęśliwy i piękny!

Przypominamy, że w środę, 18 listopada 2026 roku, prawosławni wierni zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim czczą pamięć świętych męczenników Platona i Romana. Obaj święci żyli w czasach prześladowań chrześcijan i zginęli, ponieważ odmówili wyrzeczenia się swojej wiary. W tradycji ludowej dzień ten wiązano również z przepowiedniami dotyczącymi nadchodzącej zimy.

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