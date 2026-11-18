19 ноября в Украине отмечают День работников гидрометеорологической службы. В этом году исполняется 105 лет со дня создания Украинской метеорологической службы.

Ежегодно 19 ноября свой профессиональный праздник отмечают синоптики, метеорологи, гидрологи и другие специалисты, которые следят за погодой, состоянием рек и изменениями климата.

Их работа позволяет своевременно предупреждать население об опасных природных явлениях, в частности о сильных ливнях, снегопадах, заморозках, паводках и штормовом ветре.

Дата праздника связана с историей создания украинской государственной метеорологической службы. 19 ноября 1921 года Совет народных комиссаров УССР принял декрет об организации Украинской метеорологической службы — Укрмета. Именно этот день считается началом её истории.

В 1929 году на базе Укрмета был создан Гидрометеорологический комитет, объединивший метеорологические и гидрологические наблюдения. Так началось формирование единой гидрометеорологической системы Украины.

Официально профессиональный праздник был установлен в 2003 году указом № 208/2003 президента Леонида Кучмы.

Как в Украине начали наблюдать за погодой

История метеорологических наблюдений на украинских землях значительно древнее, чем создание государственной службы. Одни из первых известных инструментальных измерений в Киеве проводились еще в 1771 году. Их связывают с военным врачом Лерхе.

В XIX веке метеорологические наблюдения постепенно распространялись на другие города. В 1836 году в Луганске открыли первую метеорологическую обсерваторию на территории современной Украины. В 1855 году начала работу Киевская метеорологическая обсерватория, а впоследствии аналогичные учреждения появились в Одессе и других городах.

В конце XIX века на украинских землях уже действовала разветвленная сеть метеорологических пунктов. В частности, Приднепровская сеть насчитывала около 700 пунктов наблюдения.

Тогда специалисты в основном использовали механические приборы, а результаты измерений записывали вручную. Сегодня эти архивы помогают ученым сравнивать погодные условия разных исторических периодов и исследовать климатические изменения.

Одним из примеров долгой истории метеорологических наблюдений является станция «Ковель» на Волыни. Она начала работу в 1891 году и является одной из старейших метеостанций региона.

Сотрудники станции наблюдают за температурой и влажностью воздуха, температурой почвы, осадками, направлением и скоростью ветра. Часть показателей сейчас фиксируют с помощью современных электронных приборов.

Во время Второй мировой войны работу станции приостановили. Полноценные наблюдения возобновили 31 марта 1945 года.

Исторические данные, которые метеорологи собирали на протяжении десятилетий, имеют важное значение для исследования климата и изменений погодных условий.

Чем занимаются метеорологи и синоптики

Работа гидрометеорологической службы не ограничивается составлением прогнозов погоды на ближайшие дни. Её специалисты собирают и анализируют информацию о состоянии атмосферы, водных объектов и окружающей среды.

Метеорологи измеряют температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, скорость и направление ветра, количество осадков.

Гидрологи следят за уровнями воды в реках, озерах и водохранилищах, исследуют водный режим и прогнозируют возможные паводки.

Синоптики обрабатывают полученные данные, используют спутниковые снимки и результаты математических расчетов, чтобы определить будущие погодные условия.

Главным учреждением, выполняющим эти задачи на общегосударственном уровне, является Украинский гидрометеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — Укргидрометцентр.

Он анализирует и прогнозирует погодные условия, следит за гидрологической ситуацией на реках и водохранилищах, готовит предупреждения об опасных природных явлениях. Центр также координирует работу подчиненных гидрометеорологических организаций и предоставляет соответствующую информацию органам власти, Вооруженным силам Украины и населению через СМИ.

Интересно, что даже у обычного дождя есть своя система измерения. Количество осадков определяют в миллиметрах. Один миллиметр осадков соответствует одному литру воды на квадратный метр поверхности. Для измерения на метеостанциях используют специальные приборы — осадкомеры.

Информация гидрометеорологов нужна не только людям, планирующим отдых или путешествия. Ею пользуются авиация, железная дорога, энергетика, сельское хозяйство, коммунальные службы и спасатели.

Благодаря работе украинских метеорологов и гидрологов общество получает своевременные прогнозы и предупреждения, которые помогают подготовиться к опасным погодным явлениям и уменьшить их последствия.

Поздравление с Днём работников гидрометеорологической службы

С профессиональным праздником! Спасибо за вашу внимательность, ответственность и ежедневный труд. Желаем, чтобы все прогнозы сбывались, приборы работали без сбоев, а рабочие будни проходили спокойно. Пусть в сердце всегда царит хорошая погода, а дома ждут уют и тепло.

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Поздравляем с Днём работников гидрометеорологической службы! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, точных прогнозов и спокойных рабочих смен. Пусть в жизни всегда будет солнечно, рядом будут надежные люди, а каждый день приносит хорошие новости и приятные сюрпризы.

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С Днём гидрометеорологической службы! Желаем точных прогнозов, благоприятных условий для работы, профессионального признания и новых достижений. Пусть в жизни будет как можно больше солнечных дней, тёплых встреч и счастливых моментов!

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Поздравляем с Днём работников гидрометеорологической службы! Желаем выдержки, сил, вдохновения и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши прогнозы помогают спасать жизни, а над Украиной как можно скорее воцарится мирное небо. Здоровья вам и вашим близким, благополучия и Победы!

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Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа требует терпения, точности и большой ответственности. Желаем, чтобы заботы обходили вас стороной, в делах всегда был благоприятный прогноз, а каждый новый день дарил надежду, радость и тепло. Пусть в ваших домах всегда царит уют!

Поздравление в стихах

Пусть ветер приносит только хорошие новости,

А солнце согревало в каждый час.

Пусть дождь смывает тревоги и печали,

А счастье ждёт на каждом шагу!

Желаем мира, здоровья и сил,

Чтобы родные всегда вас любили.

Пусть каждый прогноз будет точным и удачным,

А дни — светлыми, добрыми и прекрасными!

***

Пусть в небе будет солнце,

А в доме — радость и тепло.

Пусть счастье стучится в окошко,

А всё плохое ушло.

Пусть прогнозы будут точными,

Дни – спокойными и ясными.

Мира, успехов, вдохновения И исполнения всех желаний!

***

Синоптики, с праздником вас поздравляем,

Искренне желаем точных прогнозов.

Пусть будет солнце, уют и мир,

А судьба дарит целый вихрь счастья!

Пусть ваш труд всегда ценится,

Пусть все беды обходят стороной.

Здоровья, радости, добра,

Чтобы счастливой была каждая пора!

***

Пусть солнце светит вам каждый день,

Пусть будет радость и весна.

Пусть все прогнозы сбываются,

А мечты легко сбываются!

Здоровья, счастья и тепла,

Пусть судьба будет щедрой.

Пусть мирное небо будет ясным,

А каждый день — счастливым, прекрасным!

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