11月18日，乌克兰庆祝“乌克兰武装部队中士日”。这是负责人员培训、维护纪律以及确保各部队协调运作的军人的职业节日。 2026年将是该节日首次设立以来的第七个年头。

中士在乌克兰武装部队中扮演什么角色

士官队伍是军事指挥体系的重要组成部分。士官不仅履行基层指挥官的职责，还负责培训军人、监督纪律执行、维持战斗士气，并协助各部队协调行动。

在战术层面，他们参与作战任务的组织与执行，协调下属行动，监督人员和装备的战备状态，并确保命令得到执行。

在全面战争期间，士官队伍的重要性尤为凸显。各部队的协同作战能力以及完成既定任务的能力，都取决于这些军人的经验、专业素养和决策能力。

乌克兰武装部队中士日的历史

乌克兰武装部队中士日于2019年4月19日根据乌克兰总统第153/2019号令设立。该文件规定每年11月18日庆祝这一职业节日。

设立这一纪念日，旨在表彰军士和上士的奉献精神、责任感和专业素养，以及他们在为乌克兰的自由、独立和领土完整而战时所展现的勇气与英雄主义。

设立该节日是军事管理体制改革及专业士官队伍建设的一部分。乌克兰武装部队改革的方向之一，就是使军事训练、管理和领导力更接近北约标准。

乌克兰武装部队中士日于2019年11月18日首次庆祝。自那时起，这一日期便成为向那些保障各部队日常运作、维护乌克兰军队战斗力的军人致谢的契机。

军士编制包含哪些军衔

在乌克兰军队中，士官和军士长编制分为三类：初级、高级和最高级。其中包括以下军衔：

初级军士长级： 初级军士长、军士长。

高级士官： 高级士官、首席士官、参谋士官。

高级士官：技士、高级技士、首席技士。

在乌克兰海军中，这些军衔对应于士官军衔。

士兵和士官军衔体系与北约标准相一致。该体系规定了职责分工和明确的等级制度。根据职务和专业，士官可执行指挥、参谋、教官或专项任务。

乌克兰武装部队军士节散文祝贺词

在乌克兰军士节这一天，人们通常会向军人致以职业节日的祝贺，并感谢他们的服役、勇气以及对誓言的忠诚。

祝贺语示例：

祝贺乌克兰武装部队中士节！感谢你们的责任感、坚韧与对军誓的忠诚。祝愿你们身体健康、精力充沛、战友情谊深厚，并祝愿乌克兰早日取得胜利！ 祝贺职业节日！愿你们拥有完成所有任务的体力和干劲，身边永远有可靠的战友相伴，家中则有亲人的爱、支持与温暖在等待。祝愿你们身体健康、坚韧不拔，并拥有和平的未来！ 祝贺乌克兰武装部队（ZSU）的士官们！你们的日常工作、专业素养和领导能力对乌克兰军队意义重大。感谢你们为国家服役并保卫祖国。愿你们力量充沛、勇气十足，并凯旋而归！ 祝贺乌克兰武装部队中士节！祝愿你们对自身能力充满信心，做出明智的决策，身体健康，并得到亲人的支持。愿每一项作战任务都能圆满完成，愿和平降临乌克兰！ 衷心感谢所有中士队伍的成员对乌克兰的忠诚、责任感和勇气。祝愿你们保持坚韧、意志不屈、赢得战友的尊重，并早日回归和平生活！

乌克兰武装部队军士节诗歌祝贺

战士啊，要勇敢而坚强，

让心中的信念永不熄灭。

愿你的征途凯旋而归，

身边有值得信赖的战友相伴。

愿你力量充沛、斗志昂扬，

愿忧虑远离你。

愿你健康、勇敢、善良，

并为乌克兰赢得胜利！

为你们的勇气、坚韧与无畏，

今天我们向你们致谢。

愿生活赐予你们喜悦，

愿命运赐予你们和平与幸福！

愿你们的服役得到命运的庇佑，

愿你们拥有足够的勇气和意志。

愿家中的亲人满怀期待地等待，

愿胜利将乌克兰团结在一起！

祝贺乌克兰武装部队中士节！

乌克兰将于11月19日庆祝水文气象服务工作者日。

提醒大家，2026年11月18日星期三，遵循新儒略历的东正教信徒将纪念圣殉道者柏拉图和罗曼。

乌克兰及世界各地都庆祝了国际学生日。

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