Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы, до 1,6 млн патронов калибра 20 мм, оптико-электронные системы для противовоздушной обороны, зимнее снаряжение и сухие пайки. О новой поддержке объявил министр национальной обороны Канады Дэвид Дж. МакГинти во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

«Министр национальной обороны Дэвид Дж. МакГинти принял участие в 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в Брюсселе, где еще раз подтвердил приверженность Канады поддержке Украины в ее обороне против продолжающейся агрессии России», — говорится в сообщении.

В ходе встречи МакГинти подчеркнул необходимость дальнейшей координации действий союзников и партнеров для обеспечения Украины военной помощью. По его словам, важно оперативно реагировать на изменение оборонных потребностей украинской стороны в условиях усиления угроз и продолжать поставки наиболее необходимого вооружения.

Одной из крупнейших составляющих нового пакета станут 45 млн долларов на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов. Благодаря этому общий объем обязательств Оттавы в рамках этой программы превысит 500 млн долларов.

Средства будут направлены на приобретение приоритетных артиллерийских снарядов увеличенной дальности и критически важных средств противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетах AIM-7, R-73 и R-27, которые помогут защищать украинские города от российских воздушных атак.

Также военная помощь предусматривает:

До 1,6 млн патронов калибра 20 мм из запасов Вооруженных сил Канады. Их будут использовать для противодействия ударным беспилотникам типа «Шахед», защиты критически важной инфраструктуры и позиций на передовой.

80 млн долларов на оптико-электронные системы MX-15D производства канадской компании WESCAM. Оборудование должно усилить инициативы противовоздушной обороны под руководством США и помочь Украине отражать ракетные и дронные атаки.

30 млн долларов на зимнюю одежду и снаряжение для украинских военных. В перечень входят влагозащитная обувь, зимние куртки, термобелье, спальные и бивачные мешки. Это поможет военнослужащим действовать в холодных и влажных условиях и поддерживать боевую эффективность.

Около 250 тысяч индивидуальных сухпайков для подразделений, выполняющих задачи там, где нет возможности регулярно получать питание.

В Министерстве обороны Канады подчеркнули, что новая помощь должна удовлетворить первоочередные оперативные потребности украинской армии.

«Эти пожертвования помогут удовлетворить приоритетные оперативные потребности Украины путем укрепления её потенциала противовоздушной обороны, содействия проведению военных операций и поддержки личного состава, развернутого в сложных полевых условиях», — отметили в ведомстве.

В канадском оборонном ведомстве также сообщили, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине более 8,5 млрд долларов военной помощи.

Общий объем поддержки Украины со стороны Оттавы с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 25,5 млрд долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Канады.

Кроме того, Испания выделит Украине 437 млн евро на военную поддержку. О новом пакете помощи сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Европейский Союз совместно с Украиной приступил к подготовке зимнего пакета поддержки на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. Среди необходимого оборудования — генераторы, зарядные станции и автобусы, а также стороны обсуждают помощь в строительстве мостов и переправ через Днепр, сообщил 16 ноября премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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