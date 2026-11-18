加拿大将向乌克兰提供新一轮军事援助，其中包括弹药、多达160万发20毫米口径子弹、防空用光电系统、冬季装备及干粮。 加拿大国防部长大卫·J·麦金蒂在布鲁塞尔举行的乌克兰国防问题联络小组会议上宣布了这一新援助计划。

“国防部长大卫·J·麦金蒂出席了在布鲁塞尔举行的第37届乌克兰防务联络小组（UDCG）会议，并在会上再次重申，加拿大致力于支持乌克兰抵御俄罗斯持续的侵略，” ——通报中写道。

会议期间，麦金蒂强调，盟国和伙伴国必须进一步协调行动，以确保向乌克兰提供军事援助。他表示，在威胁加剧的背景下，迅速应对乌克兰方面不断变化的防务需求并继续供应最急需的武器装备至关重要。

新援助方案的最大组成部分之一是拨款4500万美元，用于支持捷克提出的弹药采购倡议。由此，渥太华在该计划下的承诺总额将超过5亿美元。

这笔资金将用于采购优先级较高的增程炮弹以及至关重要的防空装备。 具体而言，包括AIM-7、R-73和R-27导弹，这些武器将有助于保护乌克兰城市免受俄罗斯的空袭。

此外，军事援助还包括：

从加拿大武装部队库存中 提供多达160万发20毫米口径弹药 。这些弹药将用于对抗“沙赫德”型攻击无人机，保护关键基础设施和前线阵地。

8000万美元用于 采购加拿大WESCAM公司 生产的MX-15D光电系统 。该设备旨在加强由美国主导的防空行动，并协助乌克兰抵御导弹和无人机袭击。

3000万美元用于采购 乌克兰军人的 冬季服装和装备 。 物资清单包括防潮鞋、冬装外套、保暖内衣、睡袋和露营袋。这将帮助军人适应寒冷潮湿的环境，并保持作战效能。

约25万份个人干粮，供在无法定期获得伙食的地区执行任务的部队使用。

加拿大国防部强调，这批新援助旨在满足乌克兰军队的优先作战需求。

“这些捐赠将通过加强乌克兰的防空能力、促进军事行动的开展以及支持部署在恶劣野外环境中的官兵，帮助满足乌克兰的优先作战需求，”该部指出。

加拿大国防部还表示，自2022年2月以来，加拿大已向乌克兰提供了超过85亿美元的军事援助。

自俄罗斯发动全面入侵以来，渥太华对乌克兰的援助总额已接近255亿美元。

这一消息发布在加拿大国防部的官方网站上。

此外，西班牙将向乌克兰提供4.37亿欧元的军事援助。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与西班牙首相佩德罗·桑切斯通电话后，宣布了这一新的援助方案。

鉴于俄罗斯对能源基础设施的袭击，欧盟正与乌克兰共同着手筹备冬季援助方案。 乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基11月16日表示，所需设备包括发电机、充电站和公交车，双方还就协助在第聂伯河上修建桥梁和渡口一事进行了讨论。

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