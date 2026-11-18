Kanada przekaże Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej, który obejmie amunicję, do 1,6 mln nabojów kalibru 20 mm, systemy optyczno-elektroniczne do obrony przeciwlotniczej, sprzęt zimowy oraz racje żywnościowe. O nowym wsparciu poinformował minister obrony narodowej Kanady David J. McGinty podczas posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli.

„Minister obrony narodowej David J. McGinty wziął udział w 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (UDCG) w Brukseli, gdzie po raz kolejny potwierdził zaangażowanie Kanady we wspieranie Ukrainy w jej obronie przed trwającą agresją Rosji” – czytamy w komunikacie.

Podczas spotkania McGinty podkreślił konieczność dalszej koordynacji działań sojuszników i partnerów w celu zapewnienia Ukrainie pomocy wojskowej. Według niego ważne jest, aby operatywnie reagować na zmieniające się potrzeby obronne strony ukraińskiej w obliczu nasilających się zagrożeń oraz kontynuować dostawy najbardziej potrzebnego uzbrojenia.

Jednym z największych elementów nowego pakietu będzie kwota 45 mln dolarów przeznaczona na wsparcie czeskiej inicjatywy dotyczącej zakupu amunicji. Dzięki temu łączna kwota zobowiązań Ottawy w ramach tego programu przekroczy 500 mln dolarów.

Środki zostaną przeznaczone na zakup priorytetowych pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu oraz środków obrony przeciwlotniczej o krytycznym znaczeniu. W szczególności chodzi o pociski AIM-7, R-73 i R-27, które pomogą chronić ukraińskie miasta przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

Ponadto pomoc wojskowa obejmuje:

Do 1,6 mln nabojów kalibru 20 mm z zapasów Sił Zbrojnych Kanady. Zostaną one wykorzystane do zwalczania dronów uderzeniowych typu „Shahed”, ochrony infrastruktury krytycznej oraz pozycji na linii frontu.

80 mln dolarów na systemy optyczno-elektroniczne MX-15D produkowane przez kanadyjską firmę WESCAM. Sprzęt ten ma wzmocnić inicjatywy obrony przeciwlotniczej pod przewodnictwem USA oraz pomóc Ukrainie w odpieraniu ataków rakietowych i dronowych.

30 mln dolarów na odzież zimową i wyposażenie dla ukraińskich żołnierzy. Na liście znajdują się obuwie wodoodporne, kurtki zimowe, bielizna termiczna, śpiwory i worki biwakowe. Pomoże to żołnierzom działać w zimnych i wilgotnych warunkach oraz utrzymać skuteczność bojową.

Około 250 tysięcy indywidualnych racjonów żywnościowych dla oddziałów wykonujących zadania w miejscach, gdzie nie ma możliwości regularnego zaopatrzenia w żywność.

Ministerstwo Obrony Kanady podkreśliło, że nowa pomoc ma zaspokoić priorytetowe potrzeby operacyjne ukraińskiej armii.

„Darowizny te pomogą zaspokoić priorytetowe potrzeby operacyjne Ukrainy poprzez wzmocnienie jej potencjału obrony przeciwlotniczej, ułatwienie prowadzenia operacji wojskowych oraz wsparcie personelu rozmieszczonego w trudnych warunkach polowych” – zaznaczono w ministerstwie.

Kanadyjskie ministerstwo obrony poinformowało również, że od lutego 2022 roku Kanada przeznaczyła na pomoc wojskową dla Ukrainy ponad 8,5 mld dolarów.

Łączna kwota wsparcia dla Ukrainy ze strony Ottawy od początku pełnej inwazji Rosji wynosi prawie 25,5 mld dolarów.

Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Kanady.

Ponadto Hiszpania przeznaczy dla Ukrainy 437 mln euro na wsparcie wojskowe. O nowym pakiecie pomocy poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Unia Europejska wraz z Ukrainą rozpoczęła przygotowania do zimowego pakietu wsparcia w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Wśród niezbędnego sprzętu znajdują się generatory, stacje ładowania i autobusy, a strony omawiają również pomoc w budowie mostów i przepraw przez Dniepr – poinformował 16 listopada premier Ukrainy Serhij Korecki.

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